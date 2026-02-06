Рейтинг@Mail.ru
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны
Неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщила официальный представитель РИА Новости Крым, 06.02.2026
происшествия
москва
вооруженные силы россии
новости
покушение
армия и флот
ск рф (следственный комитет российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство высокопоставленного сотрудника Минобороны, добавила Светлана Петренко."Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство), частью 1 статьи 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы", - сказала она.По ее словам, следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению преступления.Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Алексеева, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны

10:31 06.02.2026 (обновлено: 10:51 06.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", - сказала она.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство высокопоставленного сотрудника Минобороны, добавила Светлана Петренко.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство), частью 1 статьи 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы", - сказала она.
По ее словам, следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению преступления.
Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Алексеева, сообщили в надзорном ведомстве.
