В Москве совершено покушение на генерала Минобороны

Неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщила официальный представитель РИА Новости Крым, 06.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство высокопоставленного сотрудника Минобороны, добавила Светлана Петренко."Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство), частью 1 статьи 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы", - сказала она.По ее словам, следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению преступления.Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Алексеева, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

