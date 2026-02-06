https://crimea.ria.ru/20260206/v-moskve-soversheno-pokushenie-na-generala-alekseeva-1152995048.html
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны
10:31 06.02.2026 (обновлено: 10:51 06.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", - сказала она.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство высокопоставленного сотрудника Минобороны, добавила Светлана Петренко.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство), частью 1 статьи 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы", - сказала она.
По ее словам, следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению преступления.
Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Алексеева, сообщили в надзорном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.