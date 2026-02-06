https://crimea.ria.ru/20260206/v-krymu-vetkhiy-dom-omolodili-na-chetvert-veka-i-otodvinuli-remont-1152998557.html

В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт

В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт - РИА Новости Крым, 06.02.2026

В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт

В Крыму при планировании капремонта ветхий многоквартирный дом "помолодел" на четверть века, из-за чего работы сдвинулись на годы, но крыша продолжает течь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Крыму при планировании капремонта ветхий многоквартирный дом "помолодел" на четверть века, из-за чего работы сдвинулись на годы, но крыша продолжает течь, а подвал наполняться водой. О проблеме жителей поселка Черноморское, с которой они пришли в рамках региональной недели к депутату Госдумы РФ от Крыма Леониду Ивлеву, парламентарий рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Ивлева, о проблеме ему рассказали пенсионеры, жители пгт Черноморское, у которых был неправильно оформлен многоквартирный дом при постановке на капремонт в региональном фонде капитального ремонта.По его словам, жильцам этого дома удалось самостоятельно добиться изменений в документах, но только в той части, где упоминался год постройки, однако срок ремонта остался прежним, и ничего сделать крымчане не могут, добавил Ивлев."И жильцы этого дома обращаются к депутатам с просьбой: "Помогите сдвинуть срок". Скажете, подумаешь, какой-то один многоквартирный дом в Крыму, там в Крыму домов десятки тысяч и тому подобное. Но мелочей не бывает. Раз люди страдают, значит, будем этим помогать", – заключил Ивлев.Ранее в приемную главы СК России Александра Бастрыкина поступила жалоба от жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Крыма на небезопасные условия проживания и отсутствие результатов в ответ на их обращения в местные инстанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана

