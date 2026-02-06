Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт
В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт
В Крыму при планировании капремонта ветхий многоквартирный дом "помолодел" на четверть века, из-за чего работы сдвинулись на годы, но крыша продолжает течь, а... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Крыму при планировании капремонта ветхий многоквартирный дом "помолодел" на четверть века, из-за чего работы сдвинулись на годы, но крыша продолжает течь, а подвал наполняться водой. О проблеме жителей поселка Черноморское, с которой они пришли в рамках региональной недели к депутату Госдумы РФ от Крыма Леониду Ивлеву, парламентарий рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Ивлева, о проблеме ему рассказали пенсионеры, жители пгт Черноморское, у которых был неправильно оформлен многоквартирный дом при постановке на капремонт в региональном фонде капитального ремонта.По его словам, жильцам этого дома удалось самостоятельно добиться изменений в документах, но только в той части, где упоминался год постройки, однако срок ремонта остался прежним, и ничего сделать крымчане не могут, добавил Ивлев."И жильцы этого дома обращаются к депутатам с просьбой: "Помогите сдвинуть срок". Скажете, подумаешь, какой-то один многоквартирный дом в Крыму, там в Крыму домов десятки тысяч и тому подобное. Но мелочей не бывает. Раз люди страдают, значит, будем этим помогать", – заключил Ивлев.Ранее в приемную главы СК России Александра Бастрыкина поступила жалоба от жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Крыма на небезопасные условия проживания и отсутствие результатов в ответ на их обращения в местные инстанции.
леонид ивлев, крым, новости крыма, государственная дума рф, жилье, капремонт
В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт

В Госдуме изучат "ошибку" в планах на ремонт 50-летнего дома в Крыму

15:54 06.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарый дом
Старый дом - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Крыму при планировании капремонта ветхий многоквартирный дом "помолодел" на четверть века, из-за чего работы сдвинулись на годы, но крыша продолжает течь, а подвал наполняться водой. О проблеме жителей поселка Черноморское, с которой они пришли в рамках региональной недели к депутату Госдумы РФ от Крыма Леониду Ивлеву, парламентарий рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Ивлева, о проблеме ему рассказали пенсионеры, жители пгт Черноморское, у которых был неправильно оформлен многоквартирный дом при постановке на капремонт в региональном фонде капитального ремонта.
"Я допускаю, что это какая-то ошибка, либо плохо прочтенный ксерокс документа... Но дом постройки 1978 года был оформлен как дом постройки 2002 года. Соответственно, капитальный ремонт запланирован на 2032 год. Но ведь дом-то совершенно другой. Дому уже 50 лет. Протекает крыша, вода в подвале. Никогда не было ремонта, даже косметического", – рассказал Ивлев.
По его словам, жильцам этого дома удалось самостоятельно добиться изменений в документах, но только в той части, где упоминался год постройки, однако срок ремонта остался прежним, и ничего сделать крымчане не могут, добавил Ивлев.
"И жильцы этого дома обращаются к депутатам с просьбой: "Помогите сдвинуть срок". Скажете, подумаешь, какой-то один многоквартирный дом в Крыму, там в Крыму домов десятки тысяч и тому подобное. Но мелочей не бывает. Раз люди страдают, значит, будем этим помогать", – заключил Ивлев.
Ранее в приемную главы СК России Александра Бастрыкина поступила жалоба от жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Крыма на небезопасные условия проживания и отсутствие результатов в ответ на их обращения в местные инстанции.
