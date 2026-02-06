Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии
В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии
В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии
Двое крымчан получили условные сроки за организацию канала незаконной миграции в Россию "высококвалифицированных" специалистов из Средней Азии. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T16:36
2026-02-06T16:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Двое крымчан получили условные сроки за организацию канала незаконной миграции в Россию "высококвалифицированных" специалистов из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, директор частного предприятия по заготовке металлолома в Симферополе совместно со своим знакомым незаконно трудоустраивал у себя иностранцев под предлогом привлечения их как работников узконаправленной деятельности.Уточняется, что мужчины стали пособниками незаконной миграции в Крым восьми иностранцев.Фигуранты признаны виновными по уголовному делу, суд назначил директору предприятия наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно, с испытательным сроком на два года. Знакомого же, находившего тех самых "специалистов", приговорили к 5,8 годам условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что суд в Крыму вынес приговор четверым членам преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось для мигрантов в РоссииРешали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судНа "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, нелегальные мигранты, мигранты, трудовые мигранты, новости крыма, приговор, уголовный кодекс, правосудие, видео
В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии

В Крыму осудили организаторов канала незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии

16:36 06.02.2026 (обновлено: 16:53 06.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Двое крымчан получили условные сроки за организацию канала незаконной миграции в Россию "высококвалифицированных" специалистов из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, директор частного предприятия по заготовке металлолома в Симферополе совместно со своим знакомым незаконно трудоустраивал у себя иностранцев под предлогом привлечения их как работников узконаправленной деятельности.
"Организатор схемы оформлял документы о привлечении иностранцев со стороны своего частного предприятия в качестве высококвалифицированных специалистов, предоставлял им работу и место жительства на этом же предприятии. В дальнейшем он организовывал их фиктивную постановку на миграционный учет в Белогорском районе Республики Крым для последующего получения трудового патента", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины стали пособниками незаконной миграции в Крым восьми иностранцев.
Фигуранты признаны виновными по уголовному делу, суд назначил директору предприятия наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно, с испытательным сроком на два года. Знакомого же, находившего тех самых "специалистов", приговорили к 5,8 годам условно с испытательным сроком на два года.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что суд в Крыму вынес приговор четверым членам преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции на полуострове.
