В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии

В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии

2026-02-06T16:36

2026-02-06T16:36

2026-02-06T16:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Двое крымчан получили условные сроки за организацию канала незаконной миграции в Россию "высококвалифицированных" специалистов из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, директор частного предприятия по заготовке металлолома в Симферополе совместно со своим знакомым незаконно трудоустраивал у себя иностранцев под предлогом привлечения их как работников узконаправленной деятельности.Уточняется, что мужчины стали пособниками незаконной миграции в Крым восьми иностранцев.Фигуранты признаны виновными по уголовному делу, суд назначил директору предприятия наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно, с испытательным сроком на два года. Знакомого же, находившего тех самых "специалистов", приговорили к 5,8 годам условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что суд в Крыму вынес приговор четверым членам преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось для мигрантов в РоссииРешали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судНа "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов

