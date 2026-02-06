Рейтинг@Mail.ru
В Крыму появится школа для одаренных детей - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/v-krymu-poyavitsya-shkola-dlya-odarennykh-detey-1152999416.html
В Крыму появится школа для одаренных детей
В Крыму появится школа для одаренных детей - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Крыму появится школа для одаренных детей
В Крыму создадут передовую школу для раскрытия научного потенциала у детей. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T13:28
2026-02-06T13:28
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
образование в россии
строительство
светлана львова
минобраз крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917630_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_973cdb778d6662d0bb8ee5b48fb97cc1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму создадут передовую школу для раскрытия научного потенциала у детей. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова.Республика Крым включена в федеральный проект по созданию передовых общеобразовательных организаций по всей России. В школах будут обучаться одаренные и талантливые дети. Там будет создана своя уникальная среда для развития потенциала, отметила замминистра.Ранее президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил создать до 2030 года не менее 12 школ, применяющих лучшие практики.Ранее также сообщалось, что в России планируют построить 150 школ. Кроме того, будут оснащены предметные кабинеты, в первую очередь кабинеты труда (технологии) и основ безопасности и защиты Родины. Помимо этого, создадут еще 569 кластеров федерального проекта "Профессионалитет", чтобы студенты колледжей могли освоить востребованные специальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917630_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_40e15b063700b2732cdf0e889996446b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии, строительство, светлана львова, минобраз крыма
В Крыму появится школа для одаренных детей

В Крыму появится передовая школа для одаренных детей

13:28 06.02.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтроительство
Строительство
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму создадут передовую школу для раскрытия научного потенциала у детей. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова.
Республика Крым включена в федеральный проект по созданию передовых общеобразовательных организаций по всей России. В школах будут обучаться одаренные и талантливые дети. Там будет создана своя уникальная среда для развития потенциала, отметила замминистра.
"Крым сейчас работает над концепцией создания такой школы. Там будут лучшие педагоги и талантливые дети, с возможностью проживания. Где именно она будет находиться, еще неизвестно. Строительство объекта запланировано на 2028 год", - пояснила Львова.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил создать до 2030 года не менее 12 школ, применяющих лучшие практики.
Ранее также сообщалось, что в России планируют построить 150 школ. Кроме того, будут оснащены предметные кабинеты, в первую очередь кабинеты труда (технологии) и основ безопасности и защиты Родины. Помимо этого, создадут еще 569 кластеров федерального проекта "Профессионалитет", чтобы студенты колледжей могли освоить востребованные специальности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииСтроительствоСветлана ЛьвоваМинобраз Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне
13:28В Крыму появится школа для одаренных детей
13:12Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби
13:02Армия России взяла под контроль восемь сел за неделю
12:48Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
12:41Как вернуть в магазин электронику и получить компенсацию - новое в законе
12:29Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины
12:22В Симферополе посетители избили работника кафе
12:01Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно
11:55Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма
11:4631 млн бутылок за год – в Севастополе растет объем производства вина
11:39ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных
11:30ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников
11:10Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
11:03Стрельба и взрывы по всему побережью Севастополя: что известно
10:52Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн
10:46Ученик открыл стрельбу в школе в Баку – ранен учитель
10:40Задержка поездов крымского направления: свежие данные
10:31В Москве совершено покушение на генерала Минобороны
10:23В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной
Лента новостейМолния