https://crimea.ria.ru/20260206/v-krymu-poyavitsya-shkola-dlya-odarennykh-detey-1152999416.html
В Крыму появится школа для одаренных детей
В Крыму появится школа для одаренных детей - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Крыму появится школа для одаренных детей
В Крыму создадут передовую школу для раскрытия научного потенциала у детей. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T13:28
2026-02-06T13:28
2026-02-06T13:28
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
образование в россии
строительство
светлана львова
минобраз крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917630_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_973cdb778d6662d0bb8ee5b48fb97cc1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму создадут передовую школу для раскрытия научного потенциала у детей. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова.Республика Крым включена в федеральный проект по созданию передовых общеобразовательных организаций по всей России. В школах будут обучаться одаренные и талантливые дети. Там будет создана своя уникальная среда для развития потенциала, отметила замминистра.Ранее президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил создать до 2030 года не менее 12 школ, применяющих лучшие практики.Ранее также сообщалось, что в России планируют построить 150 школ. Кроме того, будут оснащены предметные кабинеты, в первую очередь кабинеты труда (технологии) и основ безопасности и защиты Родины. Помимо этого, создадут еще 569 кластеров федерального проекта "Профессионалитет", чтобы студенты колледжей могли освоить востребованные специальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917630_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_40e15b063700b2732cdf0e889996446b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии, строительство, светлана львова, минобраз крыма
В Крыму появится школа для одаренных детей
В Крыму появится передовая школа для одаренных детей