https://crimea.ria.ru/20260206/v-krymu-pedofilu-dali-8-let-strogacha-za-nasilie-nad-devochkoy-1153006998.html
В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
32-летний крымчанин приговорен к 8 годам строгого режима за насилие над девочкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T15:00
2026-02-06T15:00
2026-02-06T15:00
прокуратура республики крым
закон и право
крым
новости крыма
дети
педофил
приговор
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303176_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c29cfc154480470be8d849fb316f3bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. 32-летний крымчанин приговорен к 8 годам строгого режима за насилие над девочкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, преступление сексуального характера в отношении ребенка 2017 года рождения фигурант совершил в июле прошлого года.Пока приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-служба прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в СевастополеЖитель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетнейКрымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенка
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303176_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_18122471729250e67e33e701f76f11ce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, закон и право, крым, новости крыма, дети, педофил, приговор, правосудие
В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
Крымчанин получил 8 лет строгого режима за сексуальное насилие над ребенком