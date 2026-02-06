Рейтинг@Mail.ru
В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
32-летний крымчанин приговорен к 8 годам строгого режима за насилие над девочкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. 32-летний крымчанин приговорен к 8 годам строгого режима за насилие над девочкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, преступление сексуального характера в отношении ребенка 2017 года рождения фигурант совершил в июле прошлого года.Пока приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-служба прокуратуры.
В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой

Крымчанин получил 8 лет строгого режима за сексуальное насилие над ребенком

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. 32-летний крымчанин приговорен к 8 годам строгого режима за насилие над девочкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, преступление сексуального характера в отношении ребенка 2017 года рождения фигурант совершил в июле прошлого года.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", – сказано в сообщении
Пока приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-служба прокуратуры.
