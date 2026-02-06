Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины - РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260206/v-krymu-otsenili-spekulyatsii-zelenskogo-s-nezavisimostyu-ukrainy-1152992500.html
В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины
В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины
Владимир Зеленский "мутит воду" словами о потере независимости Украины в случае поражения в военном конфликте, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава... РИА Новости Крым, 06.02.2026
владимир зеленский
сша
новости
украина
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский "мутит воду" словами о потере независимости Украины в случае поражения в военном конфликте, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина с поражением в военном конфликте "потеряет независимость"."У Зеленского совершенно нет никакой заинтересованности в мире. Это не человек мира, и после мира его будущее выглядит совершенно неопределенным. Поэтому информационно он делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду. Это такой информационный туман, который способствует затягиванию времени конфликта, фактически - времени его существования", - сказал Константинов.По его мнению, вся стратегия Зеленского этого года состоит в том, чтобы маневрировать между США, Европой и Россией."Сейчас его промежуточная цель - дотянуть до выборов в Конгресс США. Ситуация после выборов может поменять политику в Америке, на что он и надеется", - отметил глава парламента.
сша
украина
Новости
владимир зеленский, сша, новости, украина, политика
В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины

Глава парламента Крыма: Зеленский "мутит воду" с независимостью Украины

06:29 06.02.2026 (обновлено: 06:30 06.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский "мутит воду" словами о потере независимости Украины в случае поражения в военном конфликте, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина с поражением в военном конфликте "потеряет независимость".
"У Зеленского совершенно нет никакой заинтересованности в мире. Это не человек мира, и после мира его будущее выглядит совершенно неопределенным. Поэтому информационно он делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду. Это такой информационный туман, который способствует затягиванию времени конфликта, фактически - времени его существования", - сказал Константинов.
По его мнению, вся стратегия Зеленского этого года состоит в том, чтобы маневрировать между США, Европой и Россией.
"Сейчас его промежуточная цель - дотянуть до выборов в Конгресс США. Ситуация после выборов может поменять политику в Америке, на что он и надеется", - отметил глава парламента.
Владимир ЗеленскийСШАНовостиУкраинаПолитика
 
