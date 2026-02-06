https://crimea.ria.ru/20260206/v-krymu-otsenili-spekulyatsii-zelenskogo-s-nezavisimostyu-ukrainy-1152992500.html

В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины

В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины - РИА Новости Крым, 06.02.2026

В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины

Владимир Зеленский "мутит воду" словами о потере независимости Украины в случае поражения в военном конфликте, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский "мутит воду" словами о потере независимости Украины в случае поражения в военном конфликте, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина с поражением в военном конфликте "потеряет независимость"."У Зеленского совершенно нет никакой заинтересованности в мире. Это не человек мира, и после мира его будущее выглядит совершенно неопределенным. Поэтому информационно он делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду. Это такой информационный туман, который способствует затягиванию времени конфликта, фактически - времени его существования", - сказал Константинов.По его мнению, вся стратегия Зеленского этого года состоит в том, чтобы маневрировать между США, Европой и Россией."Сейчас его промежуточная цель - дотянуть до выборов в Конгресс США. Ситуация после выборов может поменять политику в Америке, на что он и надеется", - отметил глава парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

