В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров

В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров

2026-02-06T20:44

2026-02-06T20:44

2026-02-06T20:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости.При этом представитель Кремля отметил, что место встречи делегаций пока не определено. Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Песков отметил, что в рамках переговоров в ОАЭ затрагивалась тема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Речь в Абу-Даби шла о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – ЛавровПотеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФВ ОАЭ прокомментировали второй раунд переговоров по Украине

