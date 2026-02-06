Рейтинг@Mail.ru
Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
Спецслужбы России работают по ситуации с покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом в пятницу журналистам заявил... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Спецслужбы России работают по ситуации с покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом в пятницу журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, информация после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева докладывается президенту Владимиру Путину.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Новости
Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление

В ситуации с покушением на генерала Алексеева свое дело делают спецслужбы – Песков

12:48 06.02.2026 (обновлено: 13:25 06.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Спецслужбы России работают по ситуации с покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом в пятницу журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас специальные службы делают свое дело", – констатировал Песков, отвечая на вопрос о покушении на генерал-лейтенанта.
По его словам, информация после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева докладывается президенту Владимиру Путину.
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
 
