Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Спецслужбы России работают по ситуации с покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом в пятницу журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, информация после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева докладывается президенту Владимиру Путину.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноВ Москве совершено покушение на генерала МинобороныПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
12:48 06.02.2026 (обновлено: 13:25 06.02.2026)