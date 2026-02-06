https://crimea.ria.ru/20260206/v-italii-nachalas-tseremoniya-otkrytiya-zimney-olimpiady-1153021064.html
В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Милане. Основная часть торжества проходит на миланском футбольном стадионе "Джузеппе... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T22:47
2026-02-06T22:47
2026-02-06T22:47
олимпийские игры
италия
в мире
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/37/1113033741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24ded53f5511b09c4cb5cd704cab158c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Милане. Основная часть торжества проходит на миланском футбольном стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро"). Отдельные мероприятия параллельно проводятся в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.Программа мероприятия включает в себя традиционный парад спортсменов, а также развлекательную часть, на которой выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кери и другие исполнители, пишет РИА Новости.Ожидается, что церемонию открытия, которая продлится около трех часов, посетят 60 тысяч зрителей.Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля. Представители России по решению Международного олимпийского комитета не принимают участия в параде спортсменов. Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
италия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/37/1113033741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_188a3a1db261bd1daab48e53e0b22bad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, италия, в мире, спорт, новости
В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Италии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Милане. Основная часть торжества проходит на миланском футбольном стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро"). Отдельные мероприятия параллельно проводятся в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.
Программа мероприятия включает в себя традиционный парад спортсменов, а также развлекательную часть, на которой выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кери и другие исполнители, пишет РИА Новости.
Ожидается, что церемонию открытия, которая продлится около трех часов, посетят 60 тысяч зрителей.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля. Представители России по решению Международного олимпийского комитета не принимают участия в параде спортсменов.
На самих Играх выступят 13 спортсменов из РФ: фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.