В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Милане. Основная часть торжества проходит на миланском футбольном стадионе "Джузеппе... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Милане. Основная часть торжества проходит на миланском футбольном стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро"). Отдельные мероприятия параллельно проводятся в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.Программа мероприятия включает в себя традиционный парад спортсменов, а также развлекательную часть, на которой выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кери и другие исполнители, пишет РИА Новости.Ожидается, что церемонию открытия, которая продлится около трех часов, посетят 60 тысяч зрителей.Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля. Представители России по решению Международного олимпийского комитета не принимают участия в параде спортсменов. Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
олимпийские игры, италия, в мире, спорт, новости
В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Италии

22:47 06.02.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпийские кольца
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Милане. Основная часть торжества проходит на миланском футбольном стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро"). Отдельные мероприятия параллельно проводятся в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.
Программа мероприятия включает в себя традиционный парад спортсменов, а также развлекательную часть, на которой выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кери и другие исполнители, пишет РИА Новости.
Ожидается, что церемонию открытия, которая продлится около трех часов, посетят 60 тысяч зрителей.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля. Представители России по решению Международного олимпийского комитета не принимают участия в параде спортсменов.
На самих Играх выступят 13 спортсменов из РФ: фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Олимпийские игрыИталияВ миреСпортНовости
 
