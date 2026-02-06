https://crimea.ria.ru/20260206/v-italii-nachalas-tseremoniya-otkrytiya-zimney-olimpiady-1153021064.html

В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады

В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады - РИА Новости Крым, 06.02.2026

В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады

Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Милане. Основная часть торжества проходит на миланском футбольном стадионе "Джузеппе... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T22:47

2026-02-06T22:47

2026-02-06T22:47

олимпийские игры

италия

в мире

спорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/37/1113033741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24ded53f5511b09c4cb5cd704cab158c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Милане. Основная часть торжества проходит на миланском футбольном стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро"). Отдельные мероприятия параллельно проводятся в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.Программа мероприятия включает в себя традиционный парад спортсменов, а также развлекательную часть, на которой выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кери и другие исполнители, пишет РИА Новости.Ожидается, что церемонию открытия, которая продлится около трех часов, посетят 60 тысяч зрителей.Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля. Представители России по решению Международного олимпийского комитета не принимают участия в параде спортсменов. Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

италия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, италия, в мире, спорт, новости