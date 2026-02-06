https://crimea.ria.ru/20260206/ukrainskie-voenkomy-zaderzhali-nastoyatelya-khrama-upts-v-nikopole-1153012989.html

Украинские военкомы задержали настоятеля храма УПЦ в Никополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Никополе Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали настоятеля Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Александра Чернядьева и увезли в Днепропетровск. Об этом сообщает Telegram-канал украинского Союза православных журналистов.По словам очевидцев, он находился в подряснике и с крестом, когда к нему подошли представители ТЦК.После задержания протоиерея увезли в Днепропетровск. Официальных комментариев о причинах и дальнейших действиях в отношении священнослужителя пока нет.В общине отмечают, что подобные случаи уже происходили ранее, однако задержание священника непосредственно в храме вызвало особое возмущение среди прихожан.Ранее сообщалось, что в конце 2025 года в Ужгороде (Закарпатская область) сотрудники ТЦК похитили прямо из больницы настоятеля храма женщин Мироносиц УПЦ в селе Раково отца Василия Драгуна.Летом прошлого года настоятель Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерей Александр Московчук был похищен военкомами, несмотря на его преклонный возраст и плохое состояние здоровья.В июле экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), минуя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов).Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос Два цветка и крематорий: киевляне поздравили Зеленского с днем рождения В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ

