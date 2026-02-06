https://crimea.ria.ru/20260206/uchenye-nauchilis-otklyuchat-geny-raka-1153006026.html

Ученые научились "отключать" гены рака

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Исследователи из Университета Монаша в сотрудничестве с Гарвардским университетом обнаружили способ навсегда "отключить" гены, вызывающие рак. Об этом сообщает ресурс научных новостей Американской ассоциации содействия развитию науки EurekAlert."Исследования сосредоточены на эпигенетической терапии, при которой пациенты принимают препарат, изменяющий способ "включения" или "выключения" их генов, тем самым устраняя вредные изменения, вызванные мутациями раковых клеток", – сообщает ресурс.Полученные результаты планируют проверить в клинических испытаниях, которые планируется начать уже в текущем году. Специалисты ожидают, что в перспективе это может сократить длительность терапии и уменьшить тяжелые побочные эффекты, сохранив или повысив эффективность лечения.В конце 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМСВ России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию

