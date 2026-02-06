Рейтинг@Mail.ru
Ученые научились "отключать" гены рака - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/uchenye-nauchilis-otklyuchat-geny-raka-1153006026.html
Ученые научились "отключать" гены рака
Ученые научились "отключать" гены рака - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Ученые научились "отключать" гены рака
Исследователи из Университета Монаша в сотрудничестве с Гарвардским университетом обнаружили способ навсегда "отключить" гены, вызывающие рак. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T22:13
2026-02-06T22:13
онкология
рак
здоровье
общество
новости
в мире
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/03/1119219977_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a55dc6d3f4f2870dc7d474ea541ea785.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Исследователи из Университета Монаша в сотрудничестве с Гарвардским университетом обнаружили способ навсегда "отключить" гены, вызывающие рак. Об этом сообщает ресурс научных новостей Американской ассоциации содействия развитию науки EurekAlert."Исследования сосредоточены на эпигенетической терапии, при которой пациенты принимают препарат, изменяющий способ "включения" или "выключения" их генов, тем самым устраняя вредные изменения, вызванные мутациями раковых клеток", – сообщает ресурс.Полученные результаты планируют проверить в клинических испытаниях, которые планируется начать уже в текущем году. Специалисты ожидают, что в перспективе это может сократить длительность терапии и уменьшить тяжелые побочные эффекты, сохранив или повысив эффективность лечения.В конце 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМСВ России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/03/1119219977_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bbe421c3ea8ab38829f468b00825af3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онкология, рак, здоровье, общество, новости, в мире, медицина
Ученые научились "отключать" гены рака

Американские ученые нашли способ навсегда "отключить" гены рака

22:13 06.02.2026
 
© Depositphotos.com RbhavanaРаковая клетка в теле человека
Раковая клетка в теле человека - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Depositphotos.com Rbhavana
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Исследователи из Университета Монаша в сотрудничестве с Гарвардским университетом обнаружили способ навсегда "отключить" гены, вызывающие рак. Об этом сообщает ресурс научных новостей Американской ассоциации содействия развитию науки EurekAlert.
"Исследования сосредоточены на эпигенетической терапии, при которой пациенты принимают препарат, изменяющий способ "включения" или "выключения" их генов, тем самым устраняя вредные изменения, вызванные мутациями раковых клеток", – сообщает ресурс.
В частности, речь идет о некоторых агрессивных формах острого лейкоза. Как выяснили ученые, воздействие на эпигенетические белки менин или DOT1L может навсегда "отключить" гены, вызывающие рак в клетках лейкемии – раковые клетки продолжают погибать даже после прекращения лечения.
Полученные результаты планируют проверить в клинических испытаниях, которые планируется начать уже в текущем году. Специалисты ожидают, что в перспективе это может сократить длительность терапии и уменьшить тяжелые побочные эффекты, сохранив или повысив эффективность лечения.
В конце 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%
15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию
 
ОнкологияракЗдоровьеОбществоНовостиВ миреМедицина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:47В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
22:37Крымчанин получил срок за поножовщину
22:25Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные к вечеру пятницы
22:13Ученые научились "отключать" гены рака
22:03Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
21:34Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу
21:24Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ
21:09В России ужесточат требования к прохождению мигрантами медосмотров
20:56Крымский мост открыт
20:52Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь
20:44В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
20:39Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работы
20:38Крымский мост закрыт
20:31Какая судьба ждет Зеленского
20:19Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
20:03Натиск циклона и барическая воронка: погода на выходные в Крыму
19:51Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК
19:41Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
19:29Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде
19:13В село Тыловое под Севастополем провели газ
Лента новостейМолния