Ученик открыл стрельбу в школе в Баку – ранен учитель
https://crimea.ria.ru/20260206/uchenik-otkryl-strelbu-v-shkole-v-baku--ranen-uchitel-1152995462.html
Ученик открыл стрельбу в школе в Баку – ранен учитель
Ученик открыл стрельбу в школе в Баку – ранен учитель
Ученик открыл стрельбу в школе в Баку – ранен учитель
В одной из школ Баку в пятницу десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщает генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В одной из школ Баку в пятницу десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщает генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован."6 февраля в Бинагадском районном прокурорском управлении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по факту ранения учителя учеником, открывшим огонь из огнестрельного оружия в одной из школ Бинагадского района столицы", - сообщили в надзорном ведомстве.Ученик задержан. Сейчас сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия, а также принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский садСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуНападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу
Ученик открыл стрельбу в школе в Баку – ранен учитель

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В одной из школ Баку в пятницу десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщает генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.
"6 февраля в Бинагадском районном прокурорском управлении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по факту ранения учителя учеником, открывшим огонь из огнестрельного оружия в одной из школ Бинагадского района столицы", - сообщили в надзорном ведомстве.
Ученик задержан. Сейчас сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия, а также принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.

"Пострадавшему своевременно оказана первая помощь, он госпитализирован и проходит лечение в медицинском учреждении", – добавили в надзорном ведомстве.

4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.
3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.
