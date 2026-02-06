https://crimea.ria.ru/20260206/ubityy-v-peterburge-malchik-ne-khodil-v-shkolu-i-brodyazhnichal--sk-1153018782.html

Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК

санкт-петербург

происшествия

халатность

убийство

уголовный кодекс

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. После жесткого убийства в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика возбуждено новое уголовное дело о халатности. Как сообщили в городском СК, семья ребенка с 2025 года находилась на учете органов системы профилактики.Отмечается, что в семье воспитывалось семь детей в возрасте от полугода до 12 лет. Мать не исполняла свои родительские обязанности, дети жили в антисанитарии, бродяжничали, а погибший мальчик не был устроен в школу.Кроме того, сотрудники учреждения социального обслуживания не вносили в органы опеки предложения о применении к матери мальчика мер в связи с ненадлежащим исполнением ею своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга.По данным Следкома РФ, 30 января 38-летний мужчина, обвиняемый в убийстве ребенка, ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал. Мальчик скончался на месте. После чего фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело погибшего в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан.РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.Во вторник мужчине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка. В тот же день суд заключил его под стражу на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

