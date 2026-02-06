Рейтинг@Mail.ru
Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК
Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК
После жесткого убийства в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика возбуждено новое уголовное дело о халатности. Как сообщили в городском СК, семья ребенка с 2025... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T19:51
2026-02-06T19:51
санкт-петербург
происшествия
халатность
убийство
уголовный кодекс
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. После жесткого убийства в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика возбуждено новое уголовное дело о халатности. Как сообщили в городском СК, семья ребенка с 2025 года находилась на учете органов системы профилактики.Отмечается, что в семье воспитывалось семь детей в возрасте от полугода до 12 лет. Мать не исполняла свои родительские обязанности, дети жили в антисанитарии, бродяжничали, а погибший мальчик не был устроен в школу.Кроме того, сотрудники учреждения социального обслуживания не вносили в органы опеки предложения о применении к матери мальчика мер в связи с ненадлежащим исполнением ею своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга.По данным Следкома РФ, 30 января 38-летний мужчина, обвиняемый в убийстве ребенка, ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал. Мальчик скончался на месте. После чего фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело погибшего в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан.РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.Во вторник мужчине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка. В тот же день суд заключил его под стражу на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург, происшествия, халатность, убийство, уголовный кодекс, новости
Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК

Дело о халатности возбуждено после убийства 9-летнего мальчика в Петербурге

19:51 06.02.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. После жесткого убийства в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика возбуждено новое уголовное дело о халатности. Как сообщили в городском СК, семья ребенка с 2025 года находилась на учете органов системы профилактики.
Отмечается, что в семье воспитывалось семь детей в возрасте от полугода до 12 лет. Мать не исполняла свои родительские обязанности, дети жили в антисанитарии, бродяжничали, а погибший мальчик не был устроен в школу.
"Сотрудники школы, где учились двое детей женщины, обладая информацией о том, что еще один ребенок в их семье достиг необходимого для поступления возраста, не оказали ей должного содействия по зачислению его в школу", - уточнили в СК.
Кроме того, сотрудники учреждения социального обслуживания не вносили в органы опеки предложения о применении к матери мальчика мер в связи с ненадлежащим исполнением ею своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.
"При этом информация о том, что мать ребенка допускала проживание своих детей в неблагоустроенном помещении с антисанитарными условиями, их бродяжничество и попрошайничество, а также не обеспечивала получение детьми общего образования, имелась в распоряжении указанных должностных лиц", - добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга.
По данным Следкома РФ, 30 января 38-летний мужчина, обвиняемый в убийстве ребенка, ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал. Мальчик скончался на месте. После чего фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело погибшего в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан.
РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.
Во вторник мужчине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка. В тот же день суд заключил его под стражу на два месяца.
