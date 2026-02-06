Рейтинг@Mail.ru
Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
2026-02-06T20:19
2026-02-06T20:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Ранее маршрут временно закрывался в связи с проведением работ по устранению камнепада.Ограничения также вводятся в периоды неблагоприятных погодных условий и повышенной опасности на склонах. Посетителей просят заранее оформить разрешение на посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ), сделать это можно на официальном сайте дирекции.
фгбу "заповедный крым", учан-су , крым, новости крыма, туризм в крыму
Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения

В Крыму открыли дорогу к водопаду Учан-Су

20:19 06.02.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСкульптура орла на крыше водозабора на водопаде Учан-су в Крыму
Скульптура орла на крыше водозабора на водопаде Учан-су в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
"Маршрут "Водопад Учан-Су" вновь открыт и доступен для самостоятельного посещения", - говорится в сообщении.
Ранее маршрут временно закрывался в связи с проведением работ по устранению камнепада.
Ограничения также вводятся в периоды неблагоприятных погодных условий и повышенной опасности на склонах.
Посетителей просят заранее оформить разрешение на посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ), сделать это можно на официальном сайте дирекции.
ФГБУ "Заповедный Крым"Учан-СуКрымНовости КрымаТуризм в Крыму
 
