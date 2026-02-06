https://crimea.ria.ru/20260206/turisticheskiy-marshrut-vodopad-uchan-su-otkryli-dlya-posescheniya-1152999592.html
Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Ранее маршрут временно закрывался в связи с проведением работ по устранению камнепада.Ограничения также вводятся в периоды неблагоприятных погодных условий и повышенной опасности на склонах. Посетителей просят заранее оформить разрешение на посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ), сделать это можно на официальном сайте дирекции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулерПешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты КрымаВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО
