Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
06.02.2026
Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Крыму стабильны, на сегодняшний день этот вид продуктов примерно на треть дешевле, чем в соседних регионах РФ. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T19:41
2026-02-06T19:41
2026-02-06T19:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Крыму стабильны, на сегодняшний день этот вид продуктов примерно на треть дешевле, чем в соседних регионах РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук.Федеральная антимонопольная служба ранее заявила, что проверит цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки в Крыму.И подчеркнул, что на сегодняшний день, по данным Росстата, в Крыму цены на хлеб ниже на 30%, чем в Краснодарском крае и соседних регионах. В целом по ЮФО – ниже на 15%.В Минпромторге напомнили, что цена на хлеб и на любой продукт формируется исходя из затрат на производство.Он также пояснил, что действенным механизмом по сдерживанию цен является, заключенное на правительственном уровне соглашение по стабилизации цен. Социальный хлеб, по словам представителя Минпромторга, на полуострове реализуется по цене 17 рублей."Завод производит его, конечно, не в большом количестве, но он представлен. Так у нас хлеб идет от 25 рублей. В каждой торговой сети цена может варьироваться, каждая торговая сеть сама определяет, какой вид хлеба ставить под 5% торговую наценку", - уточнил.Анатолий Гук также отметил, что мониторинг цен производится регулярно."Ежедневно нам отчитываются торговые сети, еженедельно нам предоставляют информацию производители продовольственных товаров. Всю эту динамику мы смотрим, если есть какие-то вопросы или подозрения, мы запрашиваем от них информацию, все это изучаем и смотрим, обоснованно они подняли цену или нет. Тогда уже предпринимаются определенные меры, налажена работа с органами ФАС, поэтому все наши участники под контролем", - заверил он.На сегодняшний день, по информации Минпромторга, роста цен на хлеб и другие социальные продукты не наблюдается. В данное время года отмечается возрастание стоимости некоторых сезонных овощей таких как огурцы и помидоры.В целом в этом году овощи гораздо дешевле - на 20-30%, чем в начале февраля прошлого года, подытожил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым
. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Крыму стабильны, на сегодняшний день этот вид продуктов примерно на треть дешевле, чем в соседних регионах РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук.
Федеральная антимонопольная служба ранее заявила, что проверит цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки в Крыму.
"На сегодняшний день роста цен на хлеб мы не наблюдаем. В прошлом году был незначительный рост весной и зимой. Это было обосновано, со всеми подтверждающими документами от нашего крупнейшего производителя, который также является участником правительственного соглашения. Связано это, в первую очередь, с увеличением затрат на производство", - рассказал он.
И подчеркнул, что на сегодняшний день, по данным Росстата, в Крыму цены на хлеб ниже на 30%, чем в Краснодарском крае и соседних регионах. В целом по ЮФО – ниже на 15%.
В Минпромторге напомнили, что цена на хлеб и на любой продукт формируется исходя из затрат на производство.
"Это ингредиенты, энергоресурсы, зарплаты. Где-то подняли зарплату, где-то логистика подорожала, выросли цены на топливо. Все эти факторы складываются в конечную цену на товар", - разъяснил Анатолий Гук.
Он также пояснил, что действенным механизмом по сдерживанию цен является, заключенное на правительственном уровне соглашение по стабилизации цен.
"Это соглашение гласит, что хозяйствующие субъекты берут на себя добровольное обязательство о сохранении 5% торговой наценки на реализуемые или производимые товары. На сегодняшний день в данном соглашении все торговые сети, продовольственные и непродовольственные, в том числе магазины бытовой химии… И все крупные производители Республики Крым, в том числе хлеба и овощей", - пояснил он.
Социальный хлеб, по словам представителя Минпромторга, на полуострове реализуется по цене 17 рублей.
"Завод производит его, конечно, не в большом количестве, но он представлен. Так у нас хлеб идет от 25 рублей. В каждой торговой сети цена может варьироваться, каждая торговая сеть сама определяет, какой вид хлеба ставить под 5% торговую наценку", - уточнил.
Анатолий Гук также отметил, что мониторинг цен производится регулярно.
"Ежедневно нам отчитываются торговые сети, еженедельно нам предоставляют информацию производители продовольственных товаров. Всю эту динамику мы смотрим, если есть какие-то вопросы или подозрения, мы запрашиваем от них информацию, все это изучаем и смотрим, обоснованно они подняли цену или нет. Тогда уже предпринимаются определенные меры, налажена работа с органами ФАС, поэтому все наши участники под контролем", - заверил он.
На сегодняшний день, по информации Минпромторга, роста цен на хлеб и другие социальные продукты не наблюдается. В данное время года отмечается возрастание стоимости некоторых сезонных овощей таких как огурцы и помидоры.
"Огурцы производятся исключительно в теплицах, где идет высокая затрата на их производство. Это - высокие затраты на отопление и электроэнергию. Но и огурцы - товар не социального значения", - подчеркнул специалист.
В целом в этом году овощи гораздо дешевле - на 20-30%, чем в начале февраля прошлого года, подытожил он.
