Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Крыму стабильны, на сегодняшний день этот вид продуктов примерно на треть дешевле, чем в соседних регионах РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук.Федеральная антимонопольная служба ранее заявила, что проверит цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки в Крыму.И подчеркнул, что на сегодняшний день, по данным Росстата, в Крыму цены на хлеб ниже на 30%, чем в Краснодарском крае и соседних регионах. В целом по ЮФО – ниже на 15%.В Минпромторге напомнили, что цена на хлеб и на любой продукт формируется исходя из затрат на производство.Он также пояснил, что действенным механизмом по сдерживанию цен является, заключенное на правительственном уровне соглашение по стабилизации цен. Социальный хлеб, по словам представителя Минпромторга, на полуострове реализуется по цене 17 рублей."Завод производит его, конечно, не в большом количестве, но он представлен. Так у нас хлеб идет от 25 рублей. В каждой торговой сети цена может варьироваться, каждая торговая сеть сама определяет, какой вид хлеба ставить под 5% торговую наценку", - уточнил.Анатолий Гук также отметил, что мониторинг цен производится регулярно."Ежедневно нам отчитываются торговые сети, еженедельно нам предоставляют информацию производители продовольственных товаров. Всю эту динамику мы смотрим, если есть какие-то вопросы или подозрения, мы запрашиваем от них информацию, все это изучаем и смотрим, обоснованно они подняли цену или нет. Тогда уже предпринимаются определенные меры, налажена работа с органами ФАС, поэтому все наши участники под контролем", - заверил он.На сегодняшний день, по информации Минпромторга, роста цен на хлеб и другие социальные продукты не наблюдается. В данное время года отмечается возрастание стоимости некоторых сезонных овощей таких как огурцы и помидоры.В целом в этом году овощи гораздо дешевле - на 20-30%, чем в начале февраля прошлого года, подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочкиПовышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в февралеЦены в Крыму в декабре выросли меньше среднероссийского показателя

