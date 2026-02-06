https://crimea.ria.ru/20260206/tri-poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-v-puti-do-25-chasov-1153017270.html

Три поезда в Крым задерживаются в пути до 2,5 часов

Три поезда в Крым задерживаются в пути до 2,5 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Три поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга опаздывают в пути до 2,5 часов из-за происшествия в Тамбовской области. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отстают от графика третий день. А к вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут. В пятницу перевозчик предупредил о задержке в отправлении из крымской столицы состава №028 Симферополь - Москва.На час в пути задерживается поезд №068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля. Полтора часа дольше проведут в пути пассажиры состава №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля. №028 Москва – Симферополь, отправлением 6 февраля, задерживается на 2,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

