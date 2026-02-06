Рейтинг@Mail.ru
Стрельба и взрывы по всему побережью Севастополя: что известно - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Стрельба и взрывы по всему побережью Севастополя: что известно
Стрельба и взрывы по всему побережью Севастополя: что известно - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Стрельба и взрывы по всему побережью Севастополя: что известно
По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Стрельба и взрывы по всему побережью Севастополя: что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал он.
Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта
В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
 
