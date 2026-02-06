Стрельба и взрывы по всему побережью Севастополя: что известно

https://crimea.ria.ru/20260206/strelba-i-vzryvy-po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-chto-izvestno-1152996467.html
По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T11:03
2026-02-06T11:03
2026-02-06T11:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы терактаВ Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
