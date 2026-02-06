https://crimea.ria.ru/20260206/snezhnaya-burya-nadvigaetsya-na-kuban-1153017553.html
Снежная буря надвигается на Кубань
Снежная буря надвигается на Кубань - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Снежная буря надвигается на Кубань
Снежная буря надвигается на Кубань, в краевом главке МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, дождем, ветром и гололедицей, которые... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T18:43
2026-02-06T18:43
2026-02-06T18:43
кубань
краснодарский край
мчс краснодарского края
погода
шторм
штормовое предупреждение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153017079_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a808750940fc2fbb22fbac24084a2b93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Снежная буря надвигается на Кубань, в краевом главке МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, дождем, ветром и гололедицей, которые задержатся в регионе на двое суток.На дорогах края обещают гололедицу, а видимость с учетом интенсивности осадков будет составлять от 500 метров до километра.В краевом главке отметили, что прогноз не относится к городу Сочи.В МЧС рекомендует жителям региона принимать меры самозащиты, как только поступит сообщение об усилении ветра и осадков и по возможности воздержаться от дальних поездок.Ранее губернатор региона Вадим Кондратьев предупредил об ухудшении погоды, который будет сопряжен с подъемом воды в реках и сходом лавин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет резкое похолоданиеВысота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 разаКак надолго в Крым пришло тепло
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153017079_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_06528b5ce124859d4a6602b7ebf50c50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, шторм, штормовое предупреждение, новости
Снежная буря надвигается на Кубань
На Кубань надвигается снежная буря – объявлено экстренное предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Снежная буря надвигается на Кубань, в краевом главке МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, дождем, ветром и гололедицей, которые задержатся в регионе на двое суток.
"В течение суток 9 февраля, а также ночью и утром 10 февраля местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное гололедно-изморозевое отложение, сильный гололед", – сказано в сообщении ведомства.
На дорогах края обещают гололедицу, а видимость с учетом интенсивности осадков будет составлять от 500 метров до километра.
В краевом главке отметили, что прогноз не относится к городу Сочи.
В МЧС рекомендует жителям региона принимать меры самозащиты, как только поступит сообщение об усилении ветра и осадков и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Ранее губернатор региона Вадим Кондратьев предупредил
об ухудшении погоды, который будет сопряжен с подъемом воды в реках и сходом лавин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: