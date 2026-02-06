Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Снежная буря надвигается на Кубань, в краевом главке МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, дождем, ветром и гололедицей, которые задержатся в регионе на двое суток.На дорогах края обещают гололедицу, а видимость с учетом интенсивности осадков будет составлять от 500 метров до километра.В краевом главке отметили, что прогноз не относится к городу Сочи.В МЧС рекомендует жителям региона принимать меры самозащиты, как только поступит сообщение об усилении ветра и осадков и по возможности воздержаться от дальних поездок.Ранее губернатор региона Вадим Кондратьев предупредил об ухудшении погоды, который будет сопряжен с подъемом воды в реках и сходом лавин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет резкое похолоданиеВысота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 разаКак надолго в Крым пришло тепло
Снежная буря надвигается на Кубань

На Кубань надвигается снежная буря – объявлено экстренное предупреждение

18:43 06.02.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюМетель
Метель
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Снежная буря надвигается на Кубань, в краевом главке МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, дождем, ветром и гололедицей, которые задержатся в регионе на двое суток.

"В течение суток 9 февраля, а также ночью и утром 10 февраля местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное гололедно-изморозевое отложение, сильный гололед", – сказано в сообщении ведомства.

На дорогах края обещают гололедицу, а видимость с учетом интенсивности осадков будет составлять от 500 метров до километра.
В краевом главке отметили, что прогноз не относится к городу Сочи.
В МЧС рекомендует жителям региона принимать меры самозащиты, как только поступит сообщение об усилении ветра и осадков и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Ранее губернатор региона Вадим Кондратьев предупредил об ухудшении погоды, который будет сопряжен с подъемом воды в реках и сходом лавин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым ждет резкое похолодание
Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза
Как надолго в Крым пришло тепло
 
КубаньКраснодарский крайМЧС Краснодарского краяПогодаШтормШтормовое предупреждениеНовости
 
