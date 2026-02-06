https://crimea.ria.ru/20260206/snezhnaya-burya-nadvigaetsya-na-kuban-1153017553.html

Снежная буря надвигается на Кубань

Снежная буря надвигается на Кубань - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Снежная буря надвигается на Кубань

Снежная буря надвигается на Кубань, в краевом главке МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, дождем, ветром и гололедицей, которые... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T18:43

2026-02-06T18:43

2026-02-06T18:43

кубань

краснодарский край

мчс краснодарского края

погода

шторм

штормовое предупреждение

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153017079_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a808750940fc2fbb22fbac24084a2b93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Снежная буря надвигается на Кубань, в краевом главке МЧС объявили экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, дождем, ветром и гололедицей, которые задержатся в регионе на двое суток.На дорогах края обещают гололедицу, а видимость с учетом интенсивности осадков будет составлять от 500 метров до километра.В краевом главке отметили, что прогноз не относится к городу Сочи.В МЧС рекомендует жителям региона принимать меры самозащиты, как только поступит сообщение об усилении ветра и осадков и по возможности воздержаться от дальних поездок.Ранее губернатор региона Вадим Кондратьев предупредил об ухудшении погоды, который будет сопряжен с подъемом воды в реках и сходом лавин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет резкое похолоданиеВысота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 разаКак надолго в Крым пришло тепло

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, шторм, штормовое предупреждение, новости