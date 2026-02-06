https://crimea.ria.ru/20260206/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii--chto-izvestno-1153010056.html
Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
Землетрясение магнитудой 4.9 произошло на востоке Турции, сообщает в пятницу Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.9 произошло на востоке Турции, сообщает в пятницу Европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 11:16 по всемирному времени или в 14:16 – по московскому. Очаг залегал на глубине 5 километров, в 55 км к юго-западу от турецкого города Эрзинджана с населением 114 тысяч человек и в 22 км к юго- востоку от пятитысячного Рефахие.После этого в регионе зафиксированы еще два подземных толчка – магнитудой 1.9 и 2.9. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.Накануне десять землетрясений произошли в Турции за три часа. Магнитуда толчков составила до 2,3.Как сообщалось, днем 2 февраля в Крыму произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Азовском море. По информации Евразийского сейсмического центра, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчк и зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25 км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрировала афтершок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
