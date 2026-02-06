https://crimea.ria.ru/20260206/shest-krymskikh-poezdov-tavriya-zaderzhivayutsya-na-1-5-chasov-1153011573.html
Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
2026-02-06T15:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Движение поездов "Таврия" в Крым и из Крыма восстановлено после ЧП в Тамбовской области, однако до сих пор в пути задерживаются шесть поездов. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.
По данным компании-перевозчика, к этому часу большинство отстающих поездов либо нагнали график, либо уже прибыли на станции назначения. Тем не менее на данный момент есть отклонения от графика у шести составов.
№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 5 часов
№068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 часа
№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 2.5 часа
№092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 час
№028 Москва – Симферополь, отправлением 6 февраля, задерживается на 2 часа
№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 февраля, задерживается на 6.5 часов
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне – обращайтесь к начальнику поезда и проводникам", – добавили в "Гранд Сервис Экспресс".
