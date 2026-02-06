Рейтинг@Mail.ru
Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/shest-krymskikh-poezdov-tavriya-zaderzhivayutsya-na-1-5-chasov-1153011573.html
Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
Движение поездов "Таврия" в Крым и из Крыма восстановлено после ЧП в Тамбовской области, однако до сих пор в пути задерживаются шесть поездов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T15:29
2026-02-06T15:29
крым
новости крыма
поезд "таврия"
тамбовская область
гранд сервис экспресс
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152360831_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_dacc2ec113f8ebf8769069a96fdcf7e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Движение поездов "Таврия" в Крым и из Крыма восстановлено после ЧП в Тамбовской области, однако до сих пор в пути задерживаются шесть поездов. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.По данным компании-перевозчика, к этому часу большинство отстающих поездов либо нагнали график, либо уже прибыли на станции назначения. Тем не менее на данный момент есть отклонения от графика у шести составов. В Крым:№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 5 часов№068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 часа№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 2.5 часа№092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 час№028 Москва – Симферополь, отправлением 6 февраля, задерживается на 2 часаИз Крыма:№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 февраля, задерживается на 6.5 часовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152360831_0:0:1228:921_1920x0_80_0_0_48580efb172294fafede63e113c184c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, поезд "таврия", тамбовская область, гранд сервис экспресс, железная дорога
Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов

Шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути на 1-5 часов из-за ЧП под Тамбовом

15:29 06.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Движение поездов "Таврия" в Крым и из Крыма восстановлено после ЧП в Тамбовской области, однако до сих пор в пути задерживаются шесть поездов. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.
По данным компании-перевозчика, к этому часу большинство отстающих поездов либо нагнали график, либо уже прибыли на станции назначения. Тем не менее на данный момент есть отклонения от графика у шести составов.
В Крым:
№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 5 часов
№068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 часа
№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 2.5 часа
№092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1 час
№028 Москва – Симферополь, отправлением 6 февраля, задерживается на 2 часа
Из Крыма:
№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 февраля, задерживается на 6.5 часов
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне – обращайтесь к начальнику поезда и проводникам", – добавили в "Гранд Сервис Экспресс".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПоезд "Таврия"Тамбовская областьГранд Сервис ЭкспрессЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
15:35Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
15:31Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
15:29Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
15:12Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
15:06На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
15:00В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
14:56Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
14:50В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
14:42"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
14:24Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
14:20Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%
14:12В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
14:07Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
13:55В Пакистане прогремел взрыв в мечети – 15 человек погибли и 80 ранены
13:43На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне
13:28В Крыму появится школа для одаренных детей
13:12Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби
13:02Новости СВО: армия России взяла под контроль восемь сел за неделю
12:48Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
Лента новостейМолния