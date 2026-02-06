https://crimea.ria.ru/20260206/rossiya-mozhet-postroit-na-lune-atomnuyu-elektrostantsiyu-1152993074.html

Россия может построить на Луне атомную электростанцию

Россия может построить на Луне атомную электростанцию - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Россия может построить на Луне атомную электростанцию

программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T08:06

2026-02-06T08:06

2026-02-06T08:06

луна

россия

космос

новости

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/12/1139692982_78:162:2183:1346_1920x0_80_0_0_f00d9f7b3cf88f03ca75401d64ac41f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.По его словам, большая лунная ночь длится больше 16 дней, и естественно, аккумуляторы солнечных батарей не выдерживают столько, не справятся с выработкой энергии.Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года, отметил собеседник агентства.3 февраля стало известно, что NASA перенесло старт лунной миссии "Артемида II" с февраля на март, сообщается на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.Также ранее сообщалось, что Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографикеГде на Марсе можно найти жизнь"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещеры

россия

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, россия, космос, новости, наука и технологии