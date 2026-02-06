Рейтинг@Mail.ru
Россия может построить на Луне атомную электростанцию - РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260206/rossiya-mozhet-postroit-na-lune-atomnuyu-elektrostantsiyu-1152993074.html
Россия может построить на Луне атомную электростанцию
Россия может построить на Луне атомную электростанцию - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Россия может построить на Луне атомную электростанцию
программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.По его словам, большая лунная ночь длится больше 16 дней, и естественно, аккумуляторы солнечных батарей не выдерживают столько, не справятся с выработкой энергии.Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года, отметил собеседник агентства.3 февраля стало известно, что NASA перенесло старт лунной миссии "Артемида II" с февраля на март, сообщается на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.Также ранее сообщалось, что Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.
луна, россия, космос, новости, наука и технологии
Россия может построить на Луне атомную электростанцию

Россия заложила строительство АЭС в программу изучения Луны - глава РАН

08:06 06.02.2026
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСуперлуние
Суперлуние - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
"Речь идет, конечно, об атомной энергетике. Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения", - сказал он.
По его словам, большая лунная ночь длится больше 16 дней, и естественно, аккумуляторы солнечных батарей не выдерживают столько, не справятся с выработкой энергии.
"Если ставить вопрос о лунной базе, больших робототехнических устройствах на Луне, работающих круглосуточно, конечно, самый перспективный для этого - ядерный источник энергии", - сказал Красников.
Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года, отметил собеседник агентства.
3 февраля стало известно, что NASA перенесло старт лунной миссии "Артемида II" с февраля на март, сообщается на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
Также ранее сообщалось, что Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.
Лента новостейМолния