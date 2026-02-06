Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь

https://crimea.ria.ru/20260206/rekord-za-40-let-kak-v-krymu-napolnilis-vodokhranilischa-za-yanvar-1153010805.html
Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму к началу февраля составил 156 млн кубометров, причем некоторые притоки по итогам первого месяца...
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму к началу февраля составил 156 млн кубометров, причем некоторые притоки по итогам первого месяца года стали рекордными за 40 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Для сравнения эксперт напомнил, что в 2025 году приток в январе составил всего 6 млн кубов, а общее наполнение смогло достичь 128 млн.Также он привел экстремальные показатели за 40 лет. По словам Николенко, самое большое наполнение наблюдалась в 1998 году и составило 224 млн кубометров, то есть порядка 89% от объема. Минимальный объем наполнения – 44 миллиона кубов – фиксировали в 2021 году. Средний, на который специалисты всегда ориентируются, составил 147 миллионов кубов, поделился он.По словам Копачевского, общий январский приток во все крымские водохранилища естественного стока в это году можно считать "в некотором смысле рекордным значением", а особенно отличились водохранилища, питающие столицу Крыма.По данным эксперта, в Аянское водохранилище за январь поступило 6,4 млн кубометров воды, что более чем в четыре раза выше среднемноголетнего показателя (1,3 млн).В Партизанское водохранилище за этот же период поступило 13,3 млн кубов при среднемноголетнем значении 3,6. То есть также наблюдалось существенное превышение –более чем в 3 раза, заметил эксперт.В Симферопольское водохранилище, где среднемноголетнее значение по притоку за январь составляет 3 млн кубометров, в первом месяце 2026 года поступило 11 миллионов кубов, и это ровно столько же, сколько фиксировали 40 лет назад, сказал Копачевский."То есть имеем максимальное значение с 1986 года", – уточнил эксперт.Он добавил, что температурный фон и скачки на термометрах насколько высоки, что можно утверждать, что снежные запасы в Крыму уже во многом выработаны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым.
Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму к началу февраля составил 156 млн кубометров, причем некоторые притоки по итогам первого месяца года стали рекордными за 40 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"За январь, конец декабря запасы водохранилищ пополнились на 68 млн, то есть достаточно много", – сказал Николенко.
Для сравнения эксперт напомнил, что в 2025 году приток в январе составил всего 6 млн кубов, а общее наполнение смогло достичь 128 млн.
Также он привел экстремальные показатели за 40 лет. По словам Николенко, самое большое наполнение наблюдалась в 1998 году и составило 224 млн кубометров, то есть порядка 89% от объема. Минимальный объем наполнения – 44 миллиона кубов – фиксировали в 2021 году. Средний, на который специалисты всегда ориентируются, составил 147 миллионов кубов, поделился он.
"То есть мы видим, что в феврале перешли среднемноголетний показатель. Это говорит о том, что у нас обеспечена водная безопасность и устойчивость нашей системы водоснабжения. И сложно сказать, аномалия это или уже норма", – отметил Николенко.
По словам Копачевского, общий январский приток во все крымские водохранилища естественного стока в это году можно считать "в некотором смысле рекордным значением", а особенно отличились водохранилища, питающие столицу Крыма.
"По трем водохранилищам, питающим Симферополь, приток за январь составил 30,9 млн, что является максимальным для этого месяца за период наблюдений с 1986 года", – уточнил Копачевский.
По данным эксперта, в Аянское водохранилище за январь поступило 6,4 млн кубометров воды, что более чем в четыре раза выше среднемноголетнего показателя (1,3 млн).
В Партизанское водохранилище за этот же период поступило 13,3 млн кубов при среднемноголетнем значении 3,6. То есть также наблюдалось существенное превышение –более чем в 3 раза, заметил эксперт.
В Симферопольское водохранилище, где среднемноголетнее значение по притоку за январь составляет 3 млн кубометров, в первом месяце 2026 года поступило 11 миллионов кубов, и это ровно столько же, сколько фиксировали 40 лет назад, сказал Копачевский.
"То есть имеем максимальное значение с 1986 года", – уточнил эксперт.
Он добавил, что температурный фон и скачки на термометрах насколько высоки, что можно утверждать, что снежные запасы в Крыму уже во многом выработаны.
"Понятно, что высоко в горах они еще сохраняются. Но однозначно можно сказать о том, что этот объем пришел к нам раньше характерных водообильных периодов. То есть меняется картина выпадения осадков", – подытожил он.
