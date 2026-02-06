Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/putin-vyrazil-soboleznovaniya-lideram-pakistana-iz-za-terakta-v-islamabade-1153017887.html
Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде
Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с трагическими... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T19:29
2026-02-06T19:29
пакистан
теракт
происшествия
в мире
владимир путин (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148410609_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_242cd1e7878f8c01495177d03d156972.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с трагическими последствиями теракта в Исламабаде. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.Путин также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Пакистане: в результате взрыва погибли минимум 12 человекПри взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро раненыПожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
пакистан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148410609_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_922fd296ebcb5bd976df93eeb71b1204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пакистан, теракт, происшествия, в мире, владимир путин (политик), россия
Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде

Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана из-за теракта в Исламабаде

19:29 06.02.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с трагическими последствиями теракта в Исламабаде. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде", - говорится в послании президента России.

Путин также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Теракт в Пакистане: в результате взрыва погибли минимум 12 человек
При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены
Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
 
ПакистанТерактПроисшествияВ миреВладимир Путин (политик)Россия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09В России ужесточат требования к прохождению мигрантами медосмотров
20:56Крымский мост открыт
20:52Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь
20:44В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
20:39Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работы
20:38Крымский мост закрыт
20:31Какая судьба ждет Зеленского
20:19Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
20:03Натиск циклона и барическая воронка: погода на выходные в Крыму
19:51Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК
19:41Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
19:29Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде
19:13В село Тыловое под Севастополем провели газ
18:57Пленного аскеровца* приговорили к 17 годам
18:43Снежная буря надвигается на Кубань
18:29Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы
18:16Три поезда в Крым задерживаются в пути до 2,5 часов
18:08Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион
17:41Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли
17:29Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Лента новостейМолния