Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с трагическими последствиями теракта в Исламабаде. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.Путин также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Пакистане: в результате взрыва погибли минимум 12 человекПри взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро раненыПожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек

