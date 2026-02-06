Путин собрал Совбез

https://crimea.ria.ru/20260206/putin-sobral-sovbez-1153013226.html
Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Главной темой стало обсуждение дополнительных мер для... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Главной темой стало обсуждение дополнительных мер для предотвращения паводков и природных пожаров. Видеозапись начала мероприятия распространил Кремль.Второй вопрос повестки совещания коснулся мер по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
