Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/putin-sobral-sovbez-1153013226.html
Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Главной темой стало обсуждение дополнительных мер для... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T16:25
2026-02-06T16:25
владимир путин (политик)
россия
совет безопасности россии
новости
паводки
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_bbf9ead7cafa7048df1a300f0a4d5d1e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Главной темой стало обсуждение дополнительных мер для предотвращения паводков и природных пожаров. Видеозапись начала мероприятия распространил Кремль.Второй вопрос повестки совещания коснулся мер по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_250:0:2800:1912_1920x0_80_0_0_943210796c475a278b6cd3ff72545441.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, совет безопасности россии , новости, паводки, пожар
Путин собрал Совбез

Путин провел оперативное совещание Совбеза

16:25 06.02.2026
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Главной темой стало обсуждение дополнительных мер для предотвращения паводков и природных пожаров. Видеозапись начала мероприятия распространил Кремль.
"У нас пара вопросов сегодня: о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году", – сказал президент, открывая совещание.
Второй вопрос повестки совещания коснулся мер по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияСовет безопасности РоссииНовостиПаводкиПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
17:20На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон
17:13На Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический парк
17:07Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина
16:54Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
16:43Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов
16:36В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии
16:25Путин собрал Совбез
16:07Украинские военкомы задержали настоятеля храма УПЦ в Никополе
15:54В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт
15:42Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
15:35Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
15:31Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
15:29Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
15:12Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
15:06На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
15:00В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
14:56Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
14:50В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
14:42"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
Лента новостейМолния