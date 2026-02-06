Рейтинг@Mail.ru
Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли
Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли
На сайте Еврокомиссии опубликовано заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых ограничениях в отношении России, предусмотренных 20-м пакетом санкций. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. На сайте Еврокомиссии опубликовано заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых ограничениях в отношении России, предусмотренных 20-м пакетом санкций.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в новом пакете предусмотрено введение "полного запрета на морские услуги для российской сырой нефти". Данная мера, по словам ее авторов, необходима для того, чтобы России "было сложнее найти покупателей своей нефти".В санкционный список внесено еще 20 российских региональных банков, а также 43 судна. Таким образом, общее количество судов, попадающих под санкции ЕК, увеличится до 640.Кроме того, ЕК намерена "принять меры в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, которые позволяют вести криптоторговлю".Помимо прочего, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Также предлагается ввести квоту на аммиак для ограничения существующего импорта.Ранее Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли

17:41 06.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. На сайте Еврокомиссии опубликовано заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых ограничениях в отношении России, предусмотренных 20-м пакетом санкций.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в новом пакете предусмотрено введение "полного запрета на морские услуги для российской сырой нефти". Данная мера, по словам ее авторов, необходима для того, чтобы России "было сложнее найти покупателей своей нефти".
В санкционный список внесено еще 20 российских региональных банков, а также 43 судна. Таким образом, общее количество судов, попадающих под санкции ЕК, увеличится до 640.
Кроме того, ЕК намерена "принять меры в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, которые позволяют вести криптоторговлю".
"Мы также вводим новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро", - говорится в заявлении.
Помимо прочего, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Также предлагается ввести квоту на аммиак для ограничения существующего импорта.
Ранее Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
