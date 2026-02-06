https://crimea.ria.ru/20260206/predstavlen-20-y-paket-sanktsiy-protiv-rf-kakie-embargo-v-nego-voshli-1153016686.html

Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли

На сайте Еврокомиссии опубликовано заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых ограничениях в отношении России, предусмотренных 20-м пакетом санкций. РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T17:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. На сайте Еврокомиссии опубликовано заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых ограничениях в отношении России, предусмотренных 20-м пакетом санкций.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в новом пакете предусмотрено введение "полного запрета на морские услуги для российской сырой нефти". Данная мера, по словам ее авторов, необходима для того, чтобы России "было сложнее найти покупателей своей нефти".В санкционный список внесено еще 20 российских региональных банков, а также 43 судна. Таким образом, общее количество судов, попадающих под санкции ЕК, увеличится до 640.Кроме того, ЕК намерена "принять меры в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, которые позволяют вести криптоторговлю".Помимо прочего, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Также предлагается ввести квоту на аммиак для ограничения существующего импорта.Ранее Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева Как 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономике ЕС расширил санкционный список против России

