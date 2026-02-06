https://crimea.ria.ru/20260206/predlozhenie-s-podvokhom-v-krymu-za-aferu-na-13-mln-arestovan-moshennik-1153013856.html
Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
Житель Таганрога арестован Верховным судом Крыма за аферу на 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Житель Таганрога арестован Верховным судом Крыма за аферу на 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Отмечается, что изначально суд арестовал мужчину на два месяца, после истечения этого срока приговор был изменен на домашний арест. Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено делоВ Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистовАферист под женским именем обманывал крымчан
