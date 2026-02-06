Рейтинг@Mail.ru
Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
Житель Таганрога арестован Верховным судом Крыма за аферу на 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T16:54
2026-02-06T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Житель Таганрога арестован Верховным судом Крыма за аферу на 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Отмечается, что изначально суд арестовал мужчину на два месяца, после истечения этого срока приговор был изменен на домашний арест. Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его.
Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник

Мошенник из Таганрога взят под стражу за обман крымчан на 13 миллионов рублей

16:54 06.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Житель Таганрога арестован Верховным судом Крыма за аферу на 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

"Как полагает следствие, в начале 2025 года мужчина под видом предоставления услуг, направлял предложения о приобретении строительных материалов, содержащие заведомо ложные сведения, за что необоснованно получал денежное вознаграждение. Сумма похищенных средств составила более 13 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что изначально суд арестовал мужчину на два месяца, после истечения этого срока приговор был изменен на домашний арест. Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его.
"Верховный суд Крыма согласился с позицией прокурора, удовлетворил представление, обвиняемый взят под стражу в зале суда", - добавили в прокуратуре.
Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело
В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов
Аферист под женским именем обманывал крымчан
 
Лента новостейМолния