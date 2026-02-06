Рейтинг@Mail.ru
Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/povyshenie-nds-kak-krymskiy-biznes-adaptiruetsya-k-novym-usloviyam-1153011754.html
Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
В январе 2026 года объем поступлений в бюджет Крыма на фоне изменений ставки НДС превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T15:35
2026-02-06T15:35
ирина кивико
минфин крыма
ндс
крым
новости крыма
экономика
экономика крыма
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121601908_0:16:2000:1141_1920x0_80_0_0_06df87e3feff13530bb4833c3d963603.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В январе 2026 года объем поступлений в бюджет Крыма на фоне изменений ставки НДС превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала зампредседателя Совета министров – министр финансов Республики Ирина Кивико.В ноябре 2025 года был подписан закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.Основной прирост обеспечили собственные налоги и неналоговые доходы. По словам Кивико, это свидетельствует о развитии бизнеса в регионе.Вместе с тем она отметила, что в городах все же наблюдаются отдельные случаи закрытия магазинов.Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список.В среду стало известно, что Госсовет Крыма принял поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121601908_4:0:1781:1333_1920x0_80_0_0_1b3a3b1168d27db2e506e11281f5587d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина кивико, минфин крыма, ндс, крым, новости крыма, экономика, экономика крыма, финансы
Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям

На фоне поднятия ставки НДС вырос объем поступлений в бюджет Крыма – минфин РК

15:35 06.02.2026
 
© Александр ДружиновичСовмин РК
Совмин РК
© Александр Дружинович
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В январе 2026 года объем поступлений в бюджет Крыма на фоне изменений ставки НДС превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала зампредседателя Совета министров – министр финансов Республики Ирина Кивико.
В ноябре 2025 года был подписан закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

"Я могу говорить только за январь о поступлении в бюджет, потому что отчетность за первый квартал будет в апреле. Но поступления в бюджет республики составили 6,4 млрд рублей, что выше прошлого года, когда поступления составили 5,8 млрд", – ответила Ирина Кивико на вопрос РИА Новости Крым.

Основной прирост обеспечили собственные налоги и неналоговые доходы. По словам Кивико, это свидетельствует о развитии бизнеса в регионе.
Вместе с тем она отметила, что в городах все же наблюдаются отдельные случаи закрытия магазинов.

"Возможно, не смогли рассчитаться либо по арендным платежам, либо с учетом НДС. Но об этом более подробно поговорим по итогам первого квартала, когда увидим отчетность", – заключила Кивико.

Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список.
В среду стало известно, что Госсовет Крыма принял поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%
Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев
 
Ирина КивикоМинфин КрымаНДСКрымНовости КрымаЭкономикаЭкономика КрымаФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
15:35Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
15:31Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
15:29Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
15:12Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
15:06На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
15:00В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
14:56Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
14:50В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
14:42"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
14:24Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
14:20Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%
14:12В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
14:07Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
13:55В Пакистане прогремел взрыв в мечети – 15 человек погибли и 80 ранены
13:43На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне
13:28В Крыму появится школа для одаренных детей
13:12Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби
13:02Новости СВО: армия России взяла под контроль восемь сел за неделю
12:48Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
Лента новостейМолния