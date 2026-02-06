https://crimea.ria.ru/20260206/povyshenie-nds-kak-krymskiy-biznes-adaptiruetsya-k-novym-usloviyam-1153011754.html

Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям

Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В январе 2026 года объем поступлений в бюджет Крыма на фоне изменений ставки НДС превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала зампредседателя Совета министров – министр финансов Республики Ирина Кивико.В ноябре 2025 года был подписан закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.Основной прирост обеспечили собственные налоги и неналоговые доходы. По словам Кивико, это свидетельствует о развитии бизнеса в регионе.Вместе с тем она отметила, что в городах все же наблюдаются отдельные случаи закрытия магазинов.Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список.В среду стало известно, что Госсовет Крыма принял поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев

