Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
На фоне поднятия ставки НДС вырос объем поступлений в бюджет Крыма – минфин РК
© Александр ДружиновичСовмин РК
© Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В январе 2026 года объем поступлений в бюджет Крыма на фоне изменений ставки НДС превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала зампредседателя Совета министров – министр финансов Республики Ирина Кивико.
В ноябре 2025 года был подписан закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
"Я могу говорить только за январь о поступлении в бюджет, потому что отчетность за первый квартал будет в апреле. Но поступления в бюджет республики составили 6,4 млрд рублей, что выше прошлого года, когда поступления составили 5,8 млрд", – ответила Ирина Кивико на вопрос РИА Новости Крым.
Основной прирост обеспечили собственные налоги и неналоговые доходы. По словам Кивико, это свидетельствует о развитии бизнеса в регионе.
Вместе с тем она отметила, что в городах все же наблюдаются отдельные случаи закрытия магазинов.
"Возможно, не смогли рассчитаться либо по арендным платежам, либо с учетом НДС. Но об этом более подробно поговорим по итогам первого квартала, когда увидим отчетность", – заключила Кивико.
Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список.
В среду стало известно, что Госсовет Крыма принял поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год.
