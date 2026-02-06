Потеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФ
Потерей Киева и Одессы обернется для Украины отказ от сделки с Россией сейчас - мнение
07:46 06.02.2026
Аллея городов-героев и воинской славы в Москве. Одесса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Украина может потерять Одессу и даже Киев, если не примет сделку с Россией сейчас, поскольку каждое последующее предложение Москвы о соглашении будет для режима Владимира Зеленского хуже предыдущего. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. <…> Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев", - приводит РИА Новости слова эксперта.
Никакая поддержка со стороны партнеров Киева не сможет предотвратить поражение Украины. Вопрос лишь в том, с чем останется Украина, то есть, как это поражение будет выглядеть, пояснил он.
Переговоры Российской Федерации, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, заявил накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев таже отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.
Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода, сообщалось ранее.
