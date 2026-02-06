https://crimea.ria.ru/20260206/poteryayut-kiev-i-odessu-chto-budet-pri-otkaze-ukrainy-prinyat-sdelku-s-rf-1152992864.html

Потеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Украина может потерять Одессу и даже Киев, если не примет сделку с Россией сейчас, поскольку каждое последующее предложение Москвы о соглашении будет для режима Владимира Зеленского хуже предыдущего. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Никакая поддержка со стороны партнеров Киева не сможет предотвратить поражение Украины. Вопрос лишь в том, с чем останется Украина, то есть, как это поражение будет выглядеть, пояснил он.Переговоры Российской Федерации, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, заявил накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев таже отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВКогда закончится СВОХотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине

