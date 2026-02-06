Рейтинг@Mail.ru
Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/pokushenie-na-generala-minoborony-i-rost-dokhodov-kryma-glavnoe-za-den-1153019163.html
Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день
Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день
В Москве совершено покушение на первого замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ВСУ... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T22:57
2026-02-06T22:57
главное за день
крым
россия
покушение
происшествия
санкции
санкции против россии
теракт
европейский союз (ес)
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbddf644404319950936863a9f71120e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Москве совершено покушение на первого замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ВСУ обстреляли энергетические объекты в Белгороде и его окрестностях. Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть масштабных ударов по военным объектам Украины. В мечети Исламабада произошел теракт – погибли более 30 человек. Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Доходы Крыма в 2025 году выросли до 124 млрд и полностью покрыли дефицит бюджета.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира АлексееваВ пятницу утром в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника ГРУ Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. На офицера напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленный исполнитель совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Алексеев был ранен, его доставили в одну из московских больниц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.Обстрел энергообъектов в БелгородеУкраинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В городе, а также в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах повреждена энергетическая инфраструктура.Восстановительные работы продолжались всю ночь и утро. В полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде пока не удалось.Удары по военным объектам на УкраинеВооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки Киева по гражданским объектам.По данным Минобороны, поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также нанесены удары по складам боеприпасов, местам производства и хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.В зоне специальной военной операции российские военнослужащие за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов: Зеленое (Харьковская область), Поповка (Сумщина), Степановка, Сухецкое, Торецкое (ДНР), Петровка, Придорожное, Староукраинка (Запорожская область).Теракт в мечети ИсламабадаВ пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту и премьер-министру Пакистана. Российский лидер также подтвердил готовность РФ к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении.20-й пакет санкций против РоссииГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о введении в отношении России 20-го пакета санкций. В него, в частности, вошел полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Также в санкционный список внесено еще 20 российских региональных банков и 43 судна.Кроме того, ЕС вводит новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро. Помимо прочего, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ.Рост доходов бюджета КрымаКонсолидированный бюджет Крыма в 2025 году выполнен с самыми высокими финансовыми показателями за все предшествующие годы, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов составил 21,5%, или 28,5 млрд рублей. По итогам исполнения консолидированного бюджета доходы составили 301,7 млрд рублей (104,4% от годового плана), расходы – 313,7 млрд рублей (99,2%). Все взятые крымским правительством обязательства социального характера выполнены в полном объеме.За последние пять лет доходы Крыма по налогам и неналоговым поступлениям выросли на 21%, составив около 28,5 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260206/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-novomu-raundu-peregovorov-1153019707.html
https://crimea.ria.ru/20260206/rekord-za-40-let-kak-v-krymu-napolnilis-vodokhranilischa-za-yanvar-1153010805.html
https://crimea.ria.ru/20260206/tsena-khleba-i-ne-tolko-v-krymu-proanalizirovali-stoimost-produktov-1153000873.html
https://crimea.ria.ru/20260206/zapadu-stydno-za-stranitsy-istorii-do-krymskogo-referenduma--lavrov-1153006226.html
https://crimea.ria.ru/20260206/zolotye-rezervy-rossii-vpervye-v-istorii-prevysili-400-mlrd-dollarov-1153013554.html
https://crimea.ria.ru/20260206/zemskie-vrachi-v-krymu--pochemu-edut-v-glubinku-i-na-chto-tratyat-million-1152988330.html
крым
россия
пакистан
белгород
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6a558038d07a1a02b45317b3ea0b20b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, россия, покушение, происшествия, санкции, санкции против россии, теракт, европейский союз (ес), пакистан, белгород, украина, новости, новости крыма, бюджет, бюджет крыма, экономика крыма
Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день

Покушение на генерала Минобороны Алексеева и рост доходов Крыма за 2025 год – главное

22:57 06.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Москве совершено покушение на первого замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ВСУ обстреляли энергетические объекты в Белгороде и его окрестностях. Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть масштабных ударов по военным объектам Украины. В мечети Исламабада произошел теракт – погибли более 30 человек. Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Доходы Крыма в 2025 году выросли до 124 млрд и полностью покрыли дефицит бюджета.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева

В пятницу утром в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника ГРУ Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. На офицера напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленный исполнитель совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Алексеев был ранен, его доставили в одну из московских больниц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вчера, 20:44
В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров

Обстрел энергообъектов в Белгороде

Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В городе, а также в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах повреждена энергетическая инфраструктура.
Восстановительные работы продолжались всю ночь и утро. В полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде пока не удалось.
Симферопольское водохранилище
Вчера, 20:52Радио "Спутник в Крыму"
Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь

Удары по военным объектам на Украине

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки Киева по гражданским объектам.
По данным Минобороны, поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также нанесены удары по складам боеприпасов, местам производства и хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
В зоне специальной военной операции российские военнослужащие за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов: Зеленое (Харьковская область), Поповка (Сумщина), Степановка, Сухецкое, Торецкое (ДНР), Петровка, Придорожное, Староукраинка (Запорожская область).
Производство хлеба, пекарня - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вчера, 19:41
Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов

Теракт в мечети Исламабада

В пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту и премьер-министру Пакистана. Российский лидер также подтвердил готовность РФ к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вчера, 14:56
Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров

20-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о введении в отношении России 20-го пакета санкций. В него, в частности, вошел полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Также в санкционный список внесено еще 20 российских региональных банков и 43 судна.
Кроме того, ЕС вводит новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро. Помимо прочего, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ.
Золотые слитки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вчера, 16:43
Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов

Рост доходов бюджета Крыма

Консолидированный бюджет Крыма в 2025 году выполнен с самыми высокими финансовыми показателями за все предшествующие годы, заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов составил 21,5%, или 28,5 млрд рублей. По итогам исполнения консолидированного бюджета доходы составили 301,7 млрд рублей (104,4% от годового плана), расходы – 313,7 млрд рублей (99,2%). Все взятые крымским правительством обязательства социального характера выполнены в полном объеме.
За последние пять лет доходы Крыма по налогам и неналоговым поступлениям выросли на 21%, составив около 28,5 млрд рублей.
Земские врачи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вчера, 18:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньКрымРоссияПокушениеПроисшествияСанкцииСанкции против РоссииТерактЕвропейский Союз (ЕС)ПакистанБелгородУкраинаНовостиНовости КрымаБюджетБюджет КрымаЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
22:57Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день
22:47В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
22:37Крымчанин получил срок за поножовщину
22:25Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные к вечеру пятницы
22:13Ученые научились "отключать" гены рака
22:03Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
21:34Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу
21:24Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ
21:09В России ужесточат требования к прохождению мигрантами медосмотров
20:56Крымский мост открыт
20:52Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь
20:44В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
20:39Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работы
20:38Крымский мост закрыт
20:31Какая судьба ждет Зеленского
20:19Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
20:03Натиск циклона и барическая воронка: погода на выходные в Крыму
19:51Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК
Лента новостейМолния