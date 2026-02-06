https://crimea.ria.ru/20260206/pokushenie-na-generala-minoborony-i-rost-dokhodov-kryma-glavnoe-za-den-1153019163.html

Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день

В Москве совершено покушение на первого замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ВСУ... РИА Новости Крым, 06.02.2026

главное за день

крым

россия

покушение

происшествия

санкции

санкции против россии

теракт

европейский союз (ес)

пакистан

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbddf644404319950936863a9f71120e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Москве совершено покушение на первого замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ВСУ обстреляли энергетические объекты в Белгороде и его окрестностях. Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть масштабных ударов по военным объектам Украины. В мечети Исламабада произошел теракт – погибли более 30 человек. Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Доходы Крыма в 2025 году выросли до 124 млрд и полностью покрыли дефицит бюджета.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира АлексееваВ пятницу утром в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника ГРУ Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. На офицера напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленный исполнитель совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Алексеев был ранен, его доставили в одну из московских больниц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.Обстрел энергообъектов в БелгородеУкраинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В городе, а также в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах повреждена энергетическая инфраструктура.Восстановительные работы продолжались всю ночь и утро. В полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде пока не удалось.Удары по военным объектам на УкраинеВооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки Киева по гражданским объектам.По данным Минобороны, поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также нанесены удары по складам боеприпасов, местам производства и хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.В зоне специальной военной операции российские военнослужащие за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов: Зеленое (Харьковская область), Поповка (Сумщина), Степановка, Сухецкое, Торецкое (ДНР), Петровка, Придорожное, Староукраинка (Запорожская область).Теракт в мечети ИсламабадаВ пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту и премьер-министру Пакистана. Российский лидер также подтвердил готовность РФ к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении.20-й пакет санкций против РоссииГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о введении в отношении России 20-го пакета санкций. В него, в частности, вошел полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Также в санкционный список внесено еще 20 российских региональных банков и 43 судна.Кроме того, ЕС вводит новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро. Помимо прочего, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ.Рост доходов бюджета КрымаКонсолидированный бюджет Крыма в 2025 году выполнен с самыми высокими финансовыми показателями за все предшествующие годы, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов составил 21,5%, или 28,5 млрд рублей. По итогам исполнения консолидированного бюджета доходы составили 301,7 млрд рублей (104,4% от годового плана), расходы – 313,7 млрд рублей (99,2%). Все взятые крымским правительством обязательства социального характера выполнены в полном объеме.За последние пять лет доходы Крыма по налогам и неналоговым поступлениям выросли на 21%, составив около 28,5 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

россия

пакистан

белгород

украина

2026

Новости

главное за день, крым, россия, покушение, происшествия, санкции, санкции против россии, теракт, европейский союз (ес), пакистан, белгород, украина, новости, новости крыма, бюджет, бюджет крыма, экономика крыма