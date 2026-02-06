https://crimea.ria.ru/20260206/pokushenie-na-generala-alekseeva-natseleno-na-sryv-peregovorov--lavrov-1153003961.html
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T14:24
2026-02-06T14:24
2026-02-06T14:22
сергей лавров
покушение
украина
переговоры
министерство обороны рф
министерство иностранных дел рф (мид рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152534019_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_23aadb91a3ba706d60829df305ec2d90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Как отметил Лавров, режим Зеленского "готов сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования".Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноВ Москве совершено покушение на генерала МинобороныПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152534019_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_66aa677546990167277625ab54eb101b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, покушение, украина, переговоры, министерство обороны рф, министерство иностранных дел рф (мид рф), происшествия
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
Покушение на генерала Алексеева подтвердило нацеленность Киева сорвать переговоры – Лавров