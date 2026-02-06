Рейтинг@Mail.ru
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T14:24
2026-02-06T14:22
сергей лавров
покушение
украина
переговоры
министерство обороны рф
министерство иностранных дел рф (мид рф)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Как отметил Лавров, режим Зеленского "готов сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования".Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.
украина
сергей лавров, покушение, украина, переговоры, министерство обороны рф, министерство иностранных дел рф (мид рф), происшествия
Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров

Покушение на генерала Алексеева подтвердило нацеленность Киева сорвать переговоры – Лавров

14:24 06.02.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима (Владимира) Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Как отметил Лавров, режим Зеленского "готов сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования".
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
 
Сергей ЛавровПокушениеУкраинаПереговорыМинистерство обороны РФМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Происшествия
 
