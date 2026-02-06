Задержка поездов крымского направления: свежие данные

https://crimea.ria.ru/20260206/poezda-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-1152995189.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются поезда "Таврия" в Крым и из Крыма. Данные на 10.00 МСК приводит перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Кым и из Крыма изменили маршрут.В Крым:№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4.5 часов.№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 6 часов.№068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 3 часа.№195 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, проследовал измененным маршрутом, задерживается на 1 час.№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 2 часа.№092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1.5 часа.Из Крыма:№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.№068 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.№196 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, проследовал измененным маршрутом, задерживается на 2 часов.№092 Севастополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 1.5 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. Также время задержки в пути может измениться. О времени информируют начальники поездов, добавили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются поезда "Таврия" в Крым и из Крыма. Данные на 10.00 МСК приводит перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Кым и из Крыма изменили маршрут.
№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.
№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4.5 часов.
№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 6 часов.
№068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 3 часа.
№195 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, проследовал измененным маршрутом, задерживается на 1 час.
№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 2 часа.
№092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1.5 часа.
№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.
№068 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.
№196 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, проследовал измененным маршрутом, задерживается на 2 часов.
№092 Севастополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 1.5 часа.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. Также время задержки в пути может измениться. О времени информируют начальники поездов, добавили в компании.
