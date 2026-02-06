https://crimea.ria.ru/20260206/poezda-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-1152995189.html

Задержка поездов крымского направления: свежие данные

Задержка поездов крымского направления: свежие данные - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Задержка поездов крымского направления: свежие данные

В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются поезда "Таврия" в Крым и из Крыма. Данные на 10.00 МСК приводит перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T10:40

2026-02-06T10:40

2026-02-06T10:54

поезд

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

крым

железные дороги крыма

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

крымская железная дорога (кжд)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_903fe2c18e354e9567cb59437274a50d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются поезда "Таврия" в Крым и из Крыма. Данные на 10.00 МСК приводит перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Кым и из Крыма изменили маршрут.В Крым:№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4.5 часов.№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 6 часов.№068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 3 часа.№195 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, проследовал измененным маршрутом, задерживается на 1 час.№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 2 часа.№092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1.5 часа.Из Крыма:№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.№068 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.№196 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, проследовал измененным маршрутом, задерживается на 2 часов.№092 Севастополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 1.5 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. Также время задержки в пути может измениться. О времени информируют начальники поездов, добавили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, крым, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), новости крыма