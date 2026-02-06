Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Поезд №028 Москва – Симферополь в пятницу уйдет из столицы с опозданием в связи с происшествием в Тамбовской области. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Пассажирам рекомендуется ожидать объявления посадки на вокзале и следить за обновлением информации, добавили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, 11 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути следования до 8 часов после ЧП в Тамбовской области.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар был полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма меняют маршрут в связи с ЧП под ТамбовомУголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской областиВ Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Поезд Москва – Симферополь уйдет с опозданием из-за ЧП на железной дороге

Поезд № 028 Москва – Симферополь уйдет 6 февраля с опозданием из-за ЧП на железной дороге

09:18 06.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Поезд №028 Москва – Симферополь в пятницу уйдет из столицы с опозданием в связи с происшествием в Тамбовской области. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с происшествием в Тамбовской области поезд №028 Москва – Симферополь отправится с Казанского вокзала Москвы не ранее, чем в 10.10 по московскому времени", - сказано в сообщении.
Пассажирам рекомендуется ожидать объявления посадки на вокзале и следить за обновлением информации, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, 11 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути следования до 8 часов после ЧП в Тамбовской области.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар был полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.
