Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина
Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина
2026-02-06T17:07
2026-02-06T17:07
2026-02-06T17:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Поезд №028 Симферополь - Москва в пятницу отправится из крымской столицы с опозданием из-за ЧП в Тамбовской области. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отстают от графика третий день. А к вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.Перевозчик рекомендует пассажирам ожидать объявления посадки на вокзале и следить за обновлением информации.Ранее в пятницу в компании сообщали о задержке шести поездов в Крым и из Крыма из-за ЧП под Тамбовом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
