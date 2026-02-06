Рейтинг@Mail.ru
Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина - РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260206/poezd-iz-simferopolya-v-moskvu-v-pyatnitsu-otpravitsya-s-opozdaniem--prichina-1153014589.html
Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина
Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина
Поезд №028 Симферополь - Москва в пятницу отправится из крымской столицы с опозданием из-за ЧП в Тамбовской области. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110538/69/1105386980_0:578:6000:3953_1920x0_80_0_0_84afb44a9f11f049ee7e89ee0be491a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Поезд №028 Симферополь - Москва в пятницу отправится из крымской столицы с опозданием из-за ЧП в Тамбовской области. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отстают от графика третий день. А к вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.Перевозчик рекомендует пассажирам ожидать объявления посадки на вокзале и следить за обновлением информации.Ранее в пятницу в компании сообщали о задержке шести поездов в Крым и из Крыма из-за ЧП под Тамбовом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:07 06.02.2026
 
© РИА Новости . Светлана МальцеваЖелезнодорожный вокзал Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Поезд №028 Симферополь - Москва в пятницу отправится из крымской столицы с опозданием из-за ЧП в Тамбовской области. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отстают от графика третий день. А к вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.
"В связи с происшествием в Тамбовской области поезд №028 Симферополь - Москва сегодня, 6 февраля, отправится со станции Симферополь не ранее 17.40 по московскому времени", - сказано в сообщении.
Перевозчик рекомендует пассажирам ожидать объявления посадки на вокзале и следить за обновлением информации.
Ранее в пятницу в компании сообщали о задержке шести поездов в Крым и из Крыма из-за ЧП под Тамбовом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
