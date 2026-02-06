Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работы

https://crimea.ria.ru/20260206/pod-feodosiey-stroyat-perekhod-nad-zhd-putyami---kak-idut-raboty-1153000496.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. На станции Владиславовка Кировского района Крыма, на въезде в Керченский полуостров, на завершающий этап вышло строительство надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями, который возводят вместо прежнего дощатого. Как идут работы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев.По его словам, село Владиславовка он посетил на днях в рамках так называемой депутатской региональной недели в Крыму."Владиславовка – это очень нагруженная узловая станция. Там постоянно идут десятки пар поездов: и грузовые, и электрички, и пассажирские. И большое село расположено так, что по одну сторону жилые дома, а по другую – учреждения, в том числе социальные, поликлиники, больницы, школы, детские сады. И пешеходного перехода никогда не было. Люди скакали по путям, по какому-то дощатому переходу", – рассказал Ивлев.Вопрос о необходимости строительства здесь современного безопасного пешеходного перехода над ж/д путями был поднят местными жителями в 2021 году.В прошлом году, по словам парламентария, на объекте возвели так называемые бетонные "быки" – промежуточные мостовые опоры, а в начале 2026 года уже уложили металлические конструкции и установили бетонные лестницы к переходу, рассказал он."Следующий этап – остекление современным пластиком, безопасным, долгосрочным, который будет обеспечивать необходимые условия для пешеходов – жителей Владиславовки и гостей Крыма", – заключил Ивлев.К сооружению надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями станции Владиславовка приступили весной 2025 года. В рамках депутатского контроля за расходованием бюджетных средств Ивлев регулярно посещает объект, оценивая ход работ.Двумя годами ранее, весной 2023 года, в "Главгосэкспертизе" сообщили, что в связи с увеличением количества и длины поездов требуется развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, в рамках которого на участке Владиславовка – Семь Колодезей построят две двухпутные вставки. Отмечалось, что на станции Владиславовка удлинят пути для приема и отправки поездов, а на станции Семь Колодезей также построят надземный пешеходный переход длиной 45 м, конструкции которого рассчитаны на сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов. Одновременно пройдет реконструкция инженерных сетей и сооружений, переездов и автомобильных подъездов к ним.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым.
На станции Владиславовка Кировского района Крыма, на въезде в Керченский полуостров, на завершающий этап вышло строительство надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями, который возводят вместо прежнего дощатого. Как идут работы, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев.
По его словам, село Владиславовка он посетил на днях в рамках так называемой депутатской региональной недели в Крыму.
"Владиславовка – это очень нагруженная узловая станция. Там постоянно идут десятки пар поездов: и грузовые, и электрички, и пассажирские. И большое село расположено так, что по одну сторону жилые дома, а по другую – учреждения, в том числе социальные, поликлиники, больницы, школы, детские сады. И пешеходного перехода никогда не было. Люди скакали по путям, по какому-то дощатому переходу", – рассказал Ивлев.
Вопрос о необходимости строительства здесь современного безопасного пешеходного перехода над ж/д путями был поднят местными жителями в 2021 году.
"И мы начали эту работу, (делали) депутатские запросы в Министерство транспорта. Получили положительные отзывы, потом была большая согласительная работа по отчуждению участка земли и включению в Государственную программу социально-экономического развития Крыма этого пешеходного перехода, поиск источников финансирования. Ну, вот процесс идет", – поделился Ивлев.
В прошлом году, по словам парламентария, на объекте возвели так называемые бетонные "быки" – промежуточные мостовые опоры, а в начале 2026 года уже уложили металлические конструкции и установили бетонные лестницы к переходу, рассказал он.
"Следующий этап – остекление современным пластиком, безопасным, долгосрочным, который будет обеспечивать необходимые условия для пешеходов – жителей Владиславовки и гостей Крыма", – заключил Ивлев.
К сооружению надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями станции Владиславовка приступили весной 2025 года. В рамках депутатского контроля за расходованием бюджетных средств Ивлев регулярно посещает объект, оценивая ход работ.
Двумя годами ранее, весной 2023 года, в "Главгосэкспертизе" сообщили, что в связи с увеличением количества и длины поездов требуется развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, в рамках которого на участке Владиславовка – Семь Колодезей построят две двухпутные вставки. Отмечалось
, что на станции Владиславовка удлинят пути для приема и отправки поездов, а на станции Семь Колодезей также построят надземный пешеходный переход длиной 45 м, конструкции которого рассчитаны на сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов. Одновременно пройдет реконструкция инженерных сетей и сооружений, переездов и автомобильных подъездов к ним.
