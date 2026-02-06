https://crimea.ria.ru/20260206/pochti-polovina-ukraintsev-khochet-ukhoda-zelenskogo---opros-1152994568.html

Почти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Социологический опрос на Украине показал рост недовольства действующей властью и снижение доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщает ИноСМИ со ссылкой на infoBRICS и Киевский международный институт социологии (КМИС).Как следует из данных КМИС, почти половина жителей страны не хочет, чтобы нынешние чиновники оставались у власти после окончания конфликта. По результатам исследования, 42% опрошенных заявили, что ни один представитель нынешней администрации не должен сохранять свою должность.Опрос проводился с 23 по 29 января. В нем приняли участие более тысячи человек из разных регионов Украины. Большинство респондентов сообщили о недоверии не только к отдельным политикам, но и к системе государственного управления в целом. При этом часть участников опроса все же отметила, что доверяет отдельным общественным деятелям.В материалах КМИС также сообщается, что снижение доверия к власти связано, в том числе, с коррупционными скандалами. Антикоррупционные органы ранее сообщили о предполагаемых незаконных схемах с участием украинского бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Эта информация, как отмечается, усилила недовольство и недоверие в обществе.На этом фоне в Киеве и других крупных городах прошли протесты. Их участники требовали смены правительства и наказания чиновников, бизнесменов и политиков, которые связывают с коррупцией.При этом автор публикации Лукас Лейрос обращает внимание, что КМИС исходит из сценария проведения выборов после завершения конфликта, считая голосование во время боевых действий небезопасным и тем самым косвенно поддерживая официальную позицию властей по данному вопросу. Кроме того, отмечается, что текущая политическая ситуация и меры давления могут мешать людям открыто говорить о своем недовольстве.И добавил, что, по его мнению, в ближайшее время Украина неизбежно столкнется с массовыми протестами. Жесткие репрессии не смогут вечно "затыкать рот" людям, осознающим, что Зеленский просто стремится задержаться во главе подольше любыми способами. Лейрос убежден, что неминуемый крах ВСУ и других политических институтов страны могут побудить оппозицию действовать более решительно."Либо Зеленский назначит новые выборы и уважит волю украинского народа, либо страна окажется в еще более глубоком кризисе, чем нынешний", – заключил автор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партииБуданов* признал коррупцию в ТЦК на Украине

