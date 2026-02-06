https://crimea.ria.ru/20260206/pochti-polovina-ukraintsev-khochet-ukhoda-zelenskogo---opros-1152994568.html
Почти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос
Почти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Почти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос
Социологический опрос на Украине показал рост недовольства действующей властью и снижение доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщает ИноСМИ РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T10:16
2026-02-06T10:16
2026-02-06T10:16
владимир зеленский
украина
общество
опрос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_41c6da6c54a45ff7f5e40d7f5833dcf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Социологический опрос на Украине показал рост недовольства действующей властью и снижение доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщает ИноСМИ со ссылкой на infoBRICS и Киевский международный институт социологии (КМИС).Как следует из данных КМИС, почти половина жителей страны не хочет, чтобы нынешние чиновники оставались у власти после окончания конфликта. По результатам исследования, 42% опрошенных заявили, что ни один представитель нынешней администрации не должен сохранять свою должность.Опрос проводился с 23 по 29 января. В нем приняли участие более тысячи человек из разных регионов Украины. Большинство респондентов сообщили о недоверии не только к отдельным политикам, но и к системе государственного управления в целом. При этом часть участников опроса все же отметила, что доверяет отдельным общественным деятелям.В материалах КМИС также сообщается, что снижение доверия к власти связано, в том числе, с коррупционными скандалами. Антикоррупционные органы ранее сообщили о предполагаемых незаконных схемах с участием украинского бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Эта информация, как отмечается, усилила недовольство и недоверие в обществе.На этом фоне в Киеве и других крупных городах прошли протесты. Их участники требовали смены правительства и наказания чиновников, бизнесменов и политиков, которые связывают с коррупцией.При этом автор публикации Лукас Лейрос обращает внимание, что КМИС исходит из сценария проведения выборов после завершения конфликта, считая голосование во время боевых действий небезопасным и тем самым косвенно поддерживая официальную позицию властей по данному вопросу. Кроме того, отмечается, что текущая политическая ситуация и меры давления могут мешать людям открыто говорить о своем недовольстве.И добавил, что, по его мнению, в ближайшее время Украина неизбежно столкнется с массовыми протестами. Жесткие репрессии не смогут вечно "затыкать рот" людям, осознающим, что Зеленский просто стремится задержаться во главе подольше любыми способами. Лейрос убежден, что неминуемый крах ВСУ и других политических институтов страны могут побудить оппозицию действовать более решительно."Либо Зеленский назначит новые выборы и уважит волю украинского народа, либо страна окажется в еще более глубоком кризисе, чем нынешний", – заключил автор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партииБуданов* признал коррупцию в ТЦК на Украине
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_208:48:1280:852_1920x0_80_0_0_c4f04a54bafd1cd553fd0ac5a577962b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, общество, опрос, в мире
Почти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос
Почти половина украинцев выступает за смену власти после завершения конфликта - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Социологический опрос на Украине показал рост недовольства действующей властью и снижение доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщает ИноСМИ со ссылкой на infoBRICS и Киевский международный институт социологии (КМИС).
Как следует из данных КМИС, почти половина жителей страны не хочет, чтобы нынешние чиновники оставались у власти после окончания конфликта. По результатам исследования, 42% опрошенных заявили, что ни один представитель нынешней администрации не должен сохранять свою должность.
Опрос проводился с 23 по 29 января. В нем приняли участие более тысячи человек из разных регионов Украины. Большинство респондентов сообщили о недоверии не только к отдельным политикам, но и к системе государственного управления в целом. При этом часть участников опроса все же отметила, что доверяет отдельным общественным деятелям.
"Наиболее примечательным и удивительным аспектом данных, представленных КМИС, является то, что лишь 25% респондентов заявили о "полном" доверии к Зеленскому. Таким образом, только четверть населения страны, по всей видимости, "по-настоящему" поддерживает его. Что касается общего числа "сторонников" Зеленского, 36% из них отметили, что будут поддерживать его только в случае проведения значительных изменений в администрации – например, назначения новых министров, военачальников и других ключевых чиновников", – говорится в публикации.
В материалах КМИС также сообщается, что снижение доверия к власти связано, в том числе, с коррупционными скандалами. Антикоррупционные органы ранее сообщили о предполагаемых незаконных схемах
с участием украинского бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Эта информация, как отмечается, усилила недовольство и недоверие в обществе.
На этом фоне в Киеве и других крупных городах прошли протесты. Их участники требовали смены правительства и наказания чиновников, бизнесменов и политиков, которые связывают с коррупцией.
При этом автор публикации Лукас Лейрос обращает внимание, что КМИС исходит из сценария проведения выборов после завершения конфликта, считая голосование во время боевых действий небезопасным и тем самым косвенно поддерживая официальную позицию властей по данному вопросу. Кроме того, отмечается, что текущая политическая ситуация и меры давления могут мешать людям открыто говорить о своем недовольстве.
"Незаконные аресты, персональные санкции и целенаправленные убийства стали обычным явлением на Украине. Регулярно проводятся кампании по принудительной мобилизации, в первую очередь в регионах, население которых открыто противостоит правительству, например в городах с неукраинским этническим большинством. В результате страх и террор прочно вошли в повседневную политическую реальность страны, сильно влияя на то, как граждане выражают свое мнение. Реальное число людей, недовольных Зеленским и выступающих за его отставку, скорее всего, значительно выше, чем показывают опросы, однако многие молчат, опасаясь репрессий", – написал Лейрос.
И добавил, что, по его мнению, в ближайшее время Украина неизбежно столкнется с массовыми протестами. Жесткие репрессии не смогут вечно "затыкать рот" людям, осознающим, что Зеленский просто стремится задержаться во главе подольше любыми способами. Лейрос убежден, что неминуемый крах ВСУ и других политических институтов страны могут побудить оппозицию действовать более решительно.
"Либо Зеленский назначит новые выборы и уважит волю украинского народа, либо страна окажется в еще более глубоком кризисе, чем нынешний", – заключил автор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: