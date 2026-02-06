Рейтинг@Mail.ru
Пленного аскеровца* приговорили к 17 годам - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Пленного аскеровца* приговорили к 17 годам
Пленного аскеровца* приговорили к 17 годам - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Пленного аскеровца* приговорили к 17 годам
Южный окружной военный суд приговорил участника "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к 17 годам колонии строгого режима... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T18:57
2026-02-06T18:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил участника "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к 17 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Отмечается, что осужденный в 2024 году, находясь в городе Николаеве на Украине, решил стать участником террористической организации. С 6 по 25 августа мужчина прошел спецподготовку в Одесской области, затем принял присягу. Ему предоставили обмундирование, оружие, боеприпасы и он приступил к исполнению обязанностей стрелка.Подсудимый признан виновным и приговорен к 17 годам заключения в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, добавили в суде.Ранее участника незаконного нацбатальона заочно приговорили к 9 годам колонии строгого режима он объявлен в розыск.* террористическая организация, запрещенная в России
Пленного аскеровца* приговорили к 17 годам

Члена террористического нацбата приговорили к 17 годам колонии строгого режима

18:57 06.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил участника "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к 17 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что осужденный в 2024 году, находясь в городе Николаеве на Украине, решил стать участником террористической организации. С 6 по 25 августа мужчина прошел спецподготовку в Одесской области, затем принял присягу. Ему предоставили обмундирование, оружие, боеприпасы и он приступил к исполнению обязанностей стрелка.
"С 25 августа 2024 года подсудимый принял непосредственное участие в боевых действиях в составе террористической организации и был пленен 18 октября того же года военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.
Подсудимый признан виновным и приговорен к 17 годам заключения в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, добавили в суде.
Ранее участника незаконного нацбатальона заочно приговорили к 9 годам колонии строгого режима он объявлен в розыск.
* террористическая организация, запрещенная в России
