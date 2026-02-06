Отельный отдых в феврале – россияне выбирают Крым и Севастополь

https://crimea.ria.ru/20260206/otelnyy-otdykh-v-fevrale--rossiyane-vybirayut-krym-i-sevastopol-1152978638.html
Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средние цены в указанных городах за сутки размещения – 2854, 3593 и 2872 рубля соответственно.Также в рейтинге оказались Казань – 2370, Домбай – 8420, Архыз – 10081 и Краснодар – 3037 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в феврале 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условииСпрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока
