Отельный отдых в феврале – россияне выбирают Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Отельный отдых в феврале – россияне выбирают Крым и Севастополь
Отельный отдых в феврале – россияне выбирают Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Отельный отдых в феврале – россияне выбирают Крым и Севастополь
Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_0:76:2560:1516_1920x0_80_0_0_c4c67afdfe6abc10367a6e2280b1d9a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средние цены в указанных городах за сутки размещения – 2854, 3593 и 2872 рубля соответственно.Также в рейтинге оказались Казань – 2370, Домбай – 8420, Архыз – 10081 и Краснодар – 3037 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в феврале 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.
крым, ялта, севастополь, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, отели крыма
Отельный отдых в феврале – россияне выбирают Крым и Севастополь

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для отдыха в отелях в феврале

06:08 06.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказался Санкт-Петербург, собравший 17% февральских бронирований в отелях, на втором – Москва, на третьем – Сочи – 14 и 10% бронирований соответственно", - сообщается на сайте сервиса.
Средние цены в указанных городах за сутки размещения – 2854, 3593 и 2872 рубля соответственно.
Далее в рейтинге значатся Красная Поляна - 11679 рублей и Ялта, где средний чек за номер составит 5088 рублей. Севастополь замыкает десятку со средней ценой в 3542 рубля.
Также в рейтинге оказались Казань – 2370, Домбай – 8420, Архыз – 10081 и Краснодар – 3037 рублей.
Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в феврале 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.
