Натиск циклона и барическая воронка: погода на выходные в Крыму

Натиск циклона и барическая воронка: погода на выходные в Крыму

2026-02-06T20:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Зима на полуострове продолжится, и в выходные погода будет крайне неустойчивой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По данным метеоролога, натиск балканского циклона усилится в субботу."Причем центр этого балканца как раз выйдет на Крым, и вся Таврида окажется буквально в барической воронке, куда будут стекаться плотные дождевые облака, пока что с довольно высоким температурным фоном", - отметил он.Ночью, по его данным, не ниже + 5…+10 градусов, а в дневные часы - не выше +10, то есть примерно в течение суток будет одна и та же температура, без каких-либо суточных колебаний. Выпадет около пяти миллиметров осадков, то есть пять литров дождевой воды на каждый квадратный метр.Метеоролог подчеркнул, что грядущие выходные будут ненастными и дождливыми, а потепление продержится лишь до субботы включительно, а с воскресенья начнется обвал холода."Зима еще не закончилась, и погода будет крайне неустойчивой", - подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

