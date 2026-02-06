https://crimea.ria.ru/20260206/natisk-tsiklona-i-baricheskaya-voronka-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1153003168.html
Натиск циклона и барическая воронка: погода на выходные в Крыму
Выходные в Крыму будут ненастными и дождливыми
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым
. Зима на полуострове продолжится, и в выходные погода будет крайне неустойчивой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По данным метеоролога, натиск балканского циклона усилится в субботу.
"Причем центр этого балканца как раз выйдет на Крым, и вся Таврида окажется буквально в барической воронке, куда будут стекаться плотные дождевые облака, пока что с довольно высоким температурным фоном", - отметил он.
Ночью, по его данным, не ниже + 5…+10 градусов, а в дневные часы - не выше +10, то есть примерно в течение суток будет одна и та же температура, без каких-либо суточных колебаний. Выпадет около пяти миллиметров осадков, то есть пять литров дождевой воды на каждый квадратный метр.
"Далее в воскресенье этот вихрь начнет постепенно уходить в сторону Донбасса, на Черноземье, и подставит свою тыловую часть, откроет путь более холодному воздуху. Поэтому температура в ночь на воскресенье понизится до +1…+6 градусов, а в дневные часы уже не выше +1…+6, даже 0…+5. То есть пойдет заток холода, и, соответственно, осадки кое-где могут переходить в смешанное агрегатное состояние", - обозначил Тишковец.
Метеоролог подчеркнул, что грядущие выходные будут ненастными и дождливыми, а потепление продержится лишь до субботы включительно, а с воскресенья начнется обвал холода.
"Зима еще не закончилась, и погода будет крайне неустойчивой", - подытожил он.
