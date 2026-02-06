Рейтинг@Mail.ru
На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет - РИА Новости Крым, 06.02.2026
На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет - РИА Новости Крым, 06.02.2026
На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
Норму о снижении минимального брачного возраста для девушки до 14 лет уберут из проекта нового Гражданского кодекса Украины из-за недовольства общества. Об этом РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Норму о снижении минимального брачного возраста для девушки до 14 лет уберут из проекта нового Гражданского кодекса Украины из-за недовольства общества. Об этом сообщил спикер Верховной рады, один из авторов законопроекта Руслан Стефанчук.Ранее в Верховную раду Украины внесли проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой в случае беременности или рождения ею ребенка. При этом решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.Как написал Стефанчук на своей странице в соцсети, данная норма "точно не имеет побудительного характера, чтобы заключать брак с 14 лет", а направлена на "защиту интересов новорожденного ребенка", чтобы он "имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье".Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране. По ее словам, в подавляющем большинстве современных государств законодательно закрепленный минимальный возраст самостоятельного вступления в брак составляет 18 лет. Исключения из этого правила есть, но это в основном африканские и азиатские страны. Поэтому в данном случае можно говорить скорее и сомализации, а не о европейской интеграции Украины.
РИА Новости Крым
На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет

Украинцы резко возмутились планами властей снизить брачный возраст для девушек до 14 лет

15:06 06.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Норму о снижении минимального брачного возраста для девушки до 14 лет уберут из проекта нового Гражданского кодекса Украины из-за недовольства общества. Об этом сообщил спикер Верховной рады, один из авторов законопроекта Руслан Стефанчук.
Ранее в Верховную раду Украины внесли проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой в случае беременности или рождения ею ребенка. При этом решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.
Как написал Стефанчук на своей странице в соцсети, данная норма "точно не имеет побудительного характера, чтобы заключать брак с 14 лет", а направлена на "защиту интересов новорожденного ребенка", чтобы он "имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье".
"В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение – по результатам дискуссий – исключить эту норму из проекта и оставить нынешнюю, которая действует сейчас", – пояснил спикер Рады.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране.
По ее словам, в подавляющем большинстве современных государств законодательно закрепленный минимальный возраст самостоятельного вступления в брак составляет 18 лет. Исключения из этого правила есть, но это в основном африканские и азиатские страны. Поэтому в данном случае можно говорить скорее и сомализации, а не о европейской интеграции Украины.
4 февраля, 22:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
 
