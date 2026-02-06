На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
Украинцы резко возмутились планами властей снизить брачный возраст для девушек до 14 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Норму о снижении минимального брачного возраста для девушки до 14 лет уберут из проекта нового Гражданского кодекса Украины из-за недовольства общества. Об этом сообщил спикер Верховной рады, один из авторов законопроекта Руслан Стефанчук.
Ранее в Верховную раду Украины внесли проект нового Гражданского кодекса, которым, в частности, предполагается понизить до 14 лет минимальный возраст для заключения брака девушкой в случае беременности или рождения ею ребенка. При этом решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.
Как написал Стефанчук на своей странице в соцсети, данная норма "точно не имеет побудительного характера, чтобы заключать брак с 14 лет", а направлена на "защиту интересов новорожденного ребенка", чтобы он "имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье".
"В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение – по результатам дискуссий – исключить эту норму из проекта и оставить нынешнюю, которая действует сейчас", – пояснил спикер Рады.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что снижение минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет на Украине не приведет к улучшению демографической ситуации в стране.
По ее словам, в подавляющем большинстве современных государств законодательно закрепленный минимальный возраст самостоятельного вступления в брак составляет 18 лет. Исключения из этого правила есть, но это в основном африканские и азиатские страны. Поэтому в данном случае можно говорить скорее и сомализации, а не о европейской интеграции Украины.