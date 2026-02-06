Рейтинг@Mail.ru
На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/na-territoriyu-voinskoy-chasti-v-polshe-upal-neizvestnyy-dron-1153015708.html
На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон
На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон - РИА Новости Крым, 06.02.2026
На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон
Небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Об этом сообщает польская военная жандармерия. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T17:20
2026-02-06T17:20
польша
в мире
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123085529_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_d142e290afb01cf16cedf11e1bf003d0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Об этом сообщает польская военная жандармерия.По информации ведомства, пострадавших нет. Беспилотник не нанес ущерба.Это не первая подобная ситуация за последнее время. 28 января неопознанный дрон упал в 70 метрах от склада вооружения Второго радиоэлектронного центра Войска польского в Мазовецком воеводстве.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показал налет дронов на Польшу – мнениеГермания усилит военное присутствие на восточных границах НАТОКиев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123085529_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d4eba2bae7d065da6b46652323f84486.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, в мире, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон

В Польше неизвестный дрон упал на территорию воинской части

17:20 06.02.2026
 
© wojsko-polskie.pl/BARTEK_GRADKOWSKIВоеннослужащий ВС Республики Польша
Военнослужащий ВС Республики Польша
© wojsko-polskie.pl/BARTEK_GRADKOWSKI
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Об этом сообщает польская военная жандармерия.

"Небольшой беспилотник упал сегодня на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице Великой (Лодзинское воеводство)", - цитирует сообщение РИА Новости.

По информации ведомства, пострадавших нет. Беспилотник не нанес ущерба.
Это не первая подобная ситуация за последнее время. 28 января неопознанный дрон упал в 70 метрах от склада вооружения Второго радиоэлектронного центра Войска польского в Мазовецком воеводстве.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.
В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что показал налет дронов на Польшу – мнение
Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО
Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
 
ПольшаВ миреБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
17:20На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон
17:13На Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический парк
17:07Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина
16:54Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
16:43Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов
16:36В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии
16:25Путин собрал Совбез
16:07Украинские военкомы задержали настоятеля храма УПЦ в Никополе
15:54В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт
15:42Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
15:35Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
15:31Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
15:29Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
15:12Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
15:06На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
15:00В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
14:56Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
14:50В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
14:42"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
Лента новостейМолния