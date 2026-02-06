https://crimea.ria.ru/20260206/na-territoriyu-voinskoy-chasti-v-polshe-upal-neizvestnyy-dron-1153015708.html

На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон

Небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Об этом сообщает польская военная жандармерия.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Об этом сообщает польская военная жандармерия.По информации ведомства, пострадавших нет. Беспилотник не нанес ущерба.Это не первая подобная ситуация за последнее время. 28 января неопознанный дрон упал в 70 метрах от склада вооружения Второго радиоэлектронного центра Войска польского в Мазовецком воеводстве.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показал налет дронов на Польшу – мнениеГермания усилит военное присутствие на восточных границах НАТОКиев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет

