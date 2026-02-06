Рейтинг@Mail.ru
На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне - РИА Новости Крым, 06.02.2026
На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне
На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне - РИА Новости Крым, 06.02.2026
На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне
В Ленинском районе Крыма специалисты уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны на спецполигоне во второй половине дня. Об этом... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T13:43
2026-02-06T13:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма специалисты уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны на спецполигоне во второй половине дня. Об этом сообщили в администрация Багеровского сельского поселения.В администрации сельского поселения уточнили, что проведение подрыва запланировано во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне.Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Кроме того, в пятницу сообщалось, что по всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы терактаУчения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне

В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывчатку на спецполигоне – власти

13:43 06.02.2026
 
Ликвидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма специалисты уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны на спецполигоне во второй половине дня. Об этом сообщили в администрация Багеровского сельского поселения.
"6 февраля запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
В администрации сельского поселения уточнили, что проведение подрыва запланировано во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Кроме того, в пятницу сообщалось, что по всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
