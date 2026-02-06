На Камчатке произошло сильное землетрясение

https://crimea.ria.ru/20260206/na-kamchatke-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1152994223.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев– РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло возле Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.Сейсмособытие зафиксировано в 6 февраля в 04:24 по московскому времени."Координаты: 52.8822, 159.9785.Магнитуда (Ml): 5.5 ", — приводит данные о Telegram-канал филиала.В сообщении отмечается, что это уже 14-е ощутимое землетрясение в этом районе за неделю. По словам специалистов, у берегов Камчатки продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля прошлого года.2 февраля в 12:47 в Азовском море произошло сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня зарегистрирован афтершок магнитудой 2,1. По словам замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марины Бондарь, неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеСейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму

