На Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический парк
2026-02-06
2026-02-06T17:13
2026-02-06T17:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. На построенном в Севастополе Античном проспекте будут проведены археологические исследования и создан историко-археологический парк. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам посещения объекта.
Строительство Античного проспекта было завершено до конца 2025 года. Объект финансировался за счет средств инфраструктурного кредита. В конце декабря на проспекте было открыто движение транспорта.
По словам Развожаева, предстоит выполнять ряд задач, которые связаны с зоной комплекса "Херсонес Таврический". Территория будет передана городу из федеральной собственности.
"С Севастопольским госуниверситетом проведем здесь археологические исследования и в дальнейшем создадим рекреационную зону: облагородим территорию с учетом археологического ландшафта, сохранив древние памятники. Дорожки соединят проспект с улицей Челнокова, и в итоге, во-первых, решится давняя проблема, а во-вторых, в городе появится новый историко-археологический парк", – цитирует губернатора пресс-служба правительства Севастополя.
Глава города также поручил привести в порядок подход к зданию Инженерной школы, чтобы обезопасить учеников от выхода на проезжую часть. Также Развожаев дал поручение оформить проспект в античном стиле. В частности, вместо обычных остановочных павильонов будут установлены стилизованные остановки. В соответствующем стиле будет оформлено и кольцо на въезде.
Общая протяженность Античного проспекта составляет 1,74 километра. В ходе работ строители переложили инженерные сети, уложили щебеночное основание и асфальтобетонные слои покрытия проезжей части шириной 7,5 метров. С обеих сторон проспекта обустроили трехметровые тротуары, сделали велодорожку, отделив ее от пешеходной зоны полуметровой полосой безопасности. Установлено наружное освещение. На проспекте появились восемь остановочных павильонов. В будущем планируется установка "лежачих полицейских".
