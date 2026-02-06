https://crimea.ria.ru/20260206/na-antichnom-prospekte-sevastopolya-sozdadut-istoriko-arkheologicheskiy-park-1153015516.html

На Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический парк

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. На построенном в Севастополе Античном проспекте будут проведены археологические исследования и создан историко-археологический парк. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам посещения объекта.Строительство Античного проспекта было завершено до конца 2025 года. Объект финансировался за счет средств инфраструктурного кредита. В конце декабря на проспекте было открыто движение транспорта.По словам Развожаева, предстоит выполнять ряд задач, которые связаны с зоной комплекса "Херсонес Таврический". Территория будет передана городу из федеральной собственности.Глава города также поручил привести в порядок подход к зданию Инженерной школы, чтобы обезопасить учеников от выхода на проезжую часть. Также Развожаев дал поручение оформить проспект в античном стиле. В частности, вместо обычных остановочных павильонов будут установлены стилизованные остановки. В соответствующем стиле будет оформлено и кольцо на въезде.Общая протяженность Античного проспекта составляет 1,74 километра. В ходе работ строители переложили инженерные сети, уложили щебеночное основание и асфальтобетонные слои покрытия проезжей части шириной 7,5 метров. С обеих сторон проспекта обустроили трехметровые тротуары, сделали велодорожку, отделив ее от пешеходной зоны полуметровой полосой безопасности. Установлено наружное освещение. На проспекте появились восемь остановочных павильонов. В будущем планируется установка "лежачих полицейских".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ Севастополя

