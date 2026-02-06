Рейтинг@Mail.ru
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/minometnuyu-minu-i-artilleriyskiy-snaryad-obezvredili-pod-kerchyu-1153016170.html
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Под Керчью на спецполигоне уничтожили минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T17:29
2026-02-06T17:29
гу мчс рф по республике крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153015945_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4bf95c7541a781416a25eb3cbbcc3a12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Под Керчью на спецполигоне уничтожили минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму."6 февраля Керчи и Ленинском районе пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – сказано в сообщении."Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено шесть человек личного состава и две единицы автомобильной техники", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обезвредили упавший беспилотникВ крымском селе обезвредили две авиабомбы и снарядНа стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153015945_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0be07f657cba566fc06a8c1a71107eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность, крым, новости крыма
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью

Под Керчью обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны

17:29 06.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымМинометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Под Керчью на спецполигоне уничтожили минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
"6 февраля Керчи и Ленинском районе пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – сказано в сообщении.
Отмечается, что было обнаружено и идентифицировано два взрывоопасных предмета – минометная мина и артиллерийский снаряд. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.
"Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено шесть человек личного состава и две единицы автомобильной техники", – добавили в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе обезвредили упавший беспилотник
В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд
На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасностьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
17:20На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон
17:13На Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический парк
17:07Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина
16:54Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
16:43Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов
16:36В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии
16:25Путин собрал Совбез
16:07Украинские военкомы задержали настоятеля храма УПЦ в Никополе
15:54В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт
15:42Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
15:35Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
15:31Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
15:29Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
15:12Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
15:06На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
15:00В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
14:56Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
14:50В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
14:42"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
Лента новостейМолния