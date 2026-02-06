https://crimea.ria.ru/20260206/minometnuyu-minu-i-artilleriyskiy-snaryad-obezvredili-pod-kerchyu-1153016170.html
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Под Керчью на спецполигоне уничтожили минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T17:29
2026-02-06T17:29
2026-02-06T17:29
гу мчс рф по республике крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153015945_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4bf95c7541a781416a25eb3cbbcc3a12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Под Керчью на спецполигоне уничтожили минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму."6 февраля Керчи и Ленинском районе пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – сказано в сообщении."Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено шесть человек личного состава и две единицы автомобильной техники", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обезвредили упавший беспилотникВ крымском селе обезвредили две авиабомбы и снарядНа стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153015945_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0be07f657cba566fc06a8c1a71107eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность, крым, новости крыма
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Под Керчью обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны