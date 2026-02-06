https://crimea.ria.ru/20260206/margarita-simonyan-poluchila-spetspriz-premii-slovo-za-svoyu-knigu-1153020324.html

Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу

Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T21:34

2026-02-06T21:34

2026-02-06T21:35

маргарита симоньян

премия

россия

литература

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126012555_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9b6db6fae2c03936df35fd2d8ba40863.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии "Слово" за книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра", сообщает РИА Новости.Она рассказала, что в процессе создания произведения читала каждую главу своему мужу Тиграну Кеосаяну, своей маме и свекрови. Симоньян подчеркнула, что благодаря советам семьи она вносила правки в текст и поэтому считает родных соавторами книги."Эта наша общая книга дает нам силы жить и понимать, что Бог есть, а смерти - нет. Спасибо вам всем большое", - добавила Симоньян.Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" начал поступать в книжные магазины страны в конце июля 2025 года. По словам автора, в книге идет речь о некой точке в будущем, перед самым концом света, когда уже придумана процедура медицинского воскрешения. В книге воскрешенный Альберт Эйнштейн понимает, что то, что было написано в Библии, которая лежала на прикроватной тумбочке его жены, – это то же самое, что написано в его научных работах, только сказано другими словами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250808/simonyan-nazvala-glavnuyu-ideyu-svoey-novoy-knigi-1148597782.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, премия, россия, литература, новости