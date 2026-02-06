https://crimea.ria.ru/20260206/margarita-simonyan-poluchila-spetspriz-premii-slovo-za-svoyu-knigu-1153020324.html
Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу
21:34 06.02.2026 (обновлено: 21:35 06.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии "Слово" за книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра", сообщает РИА Новости.
"Я невероятно почтена. Я безумно рада, это даже не то слово, которым можно описать, поскольку эту книгу я считаю главным делом своей жизни. Я в шесть лет еще сказала, что родиться нужно мне было для того, чтобы написать какую-то очень важную книгу для всех людей", - сказала Симоньян в ходе церемонии, состоявшейся в пятницу в Москве.
Она рассказала, что в процессе создания произведения читала каждую главу своему мужу Тиграну Кеосаяну, своей маме и свекрови. Симоньян подчеркнула, что благодаря советам семьи она вносила правки в текст и поэтому считает родных соавторами книги.
"Эта наша общая книга дает нам силы жить и понимать, что Бог есть, а смерти - нет. Спасибо вам всем большое", - добавила Симоньян.
Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" начал поступать в книжные магазины страны в конце июля 2025 года. По словам автора, в книге идет речь о некой точке в будущем, перед самым концом света, когда уже придумана процедура медицинского воскрешения. В книге воскрешенный Альберт Эйнштейн понимает, что то, что было написано в Библии, которая лежала на прикроватной тумбочке его жены, – это то же самое, что написано в его научных работах, только сказано другими словами.
