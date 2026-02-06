https://crimea.ria.ru/20260206/lider-otrasli-gidrogeologicheskaya-stantsiya-v-sakakh-vyala-vazhnuyu-premiyu-1153005654.html
"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция в Саках отмечена национальным сертификатом "Лидер отрасли-2025". Об этом сообщил в пятницу министра РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция в Саках отмечена национальным сертификатом "Лидер отрасли-2025". Об этом сообщил в пятницу министра курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, в рамках ежегодного независимого исследования организации оцениваются по официальным статистическим данным источников Федеральной налоговой службы, Центробанка, Федеральной службы госстатистики. Рейтинг анализирует работу более 700 тысяч предприятий по всей России. В пятницу министр вручил награду Всероссийского бизнес-рейтинга директору предприятия Алексею Турченко."Это награда каждого из 110 сотрудников государственного предприятия, которые достойно трудятся над сохранением природных богатств Сакского озера, на добыче грязи, в лабораториях, и на производстве, повышают престиж целебных сакских грязей в России и за ее пределами. Лечебные грязи Сакского озера – это основа лечебных программ наших санаториев, они заслуженно являются брендом Крыма", - констатировал глава профильного крымского министерства.В 2026 году Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции (ГГРЭС) в Саках исполнилось 100 лет. Более ста сотрудников станции следят за качеством и уровнем лечебной грязи в Сакском озере, изучают структуру и полезные свойства рапы и илистых отложений и добывают их в разумных, не вредящих природе объемах. Ученые и техники являются в прямом смысле слова хранителями уникального Сакского озера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сакскими грязями лечили царевича Алексея и ГоголяВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро
