Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260206/krymskiy-most-zakryt-1152960486.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымский мост закрыт
На Крымском мосту остановили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T20:38
2026-02-06T20:39
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
кубань
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту остановили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мост, крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань, кубань, срочные новости крыма
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения

20:38 06.02.2026 (обновлено: 20:39 06.02.2026)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту остановили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Ситуация на дорогах КрымаМостКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьКерченский проливТаманьКубаньСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09В России ужесточат требования к прохождению мигрантами медосмотров
20:56Крымский мост открыт
20:52Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь
20:44В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
20:39Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работы
20:38Крымский мост закрыт
20:31Какая судьба ждет Зеленского
20:19Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
20:03Натиск циклона и барическая воронка: погода на выходные в Крыму
19:51Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК
19:41Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
19:29Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде
19:13В село Тыловое под Севастополем провели газ
18:57Пленного аскеровца* приговорили к 17 годам
18:43Снежная буря надвигается на Кубань
18:29Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы
18:16Три поезда в Крым задерживаются в пути до 2,5 часов
18:08Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион
17:41Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли
17:29Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Лента новостейМолния