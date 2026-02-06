Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымский мост сейчас - оперативные данные
Крымский мост сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымский мост сейчас - оперативные данные
Крымский мост в пятницу утром работает в штатном режиме и свободен для проезда с обеих сторон. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост в пятницу утром работает в штатном режиме и свободен для проезда с обеих сторон. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост сейчас - оперативные данные

Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы

09:05 06.02.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост в пятницу утром работает в штатном режиме и свободен для проезда с обеих сторон. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
