Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260206/krymskiy-most-otkryt-1152960613.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T20:56
2026-02-06T20:59
ситуация на дорогах крыма
крым
срочные новости крыма
новости крыма
мост
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения были введены в пятницу в 20:38 и продлились около 20 минут.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, новости крыма, мост, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт для движения

20:56 06.02.2026 (обновлено: 20:59 06.02.2026)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Ограничения были введены в пятницу в 20:38 и продлились около 20 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымСрочные новости КрымаНовости КрымаМостКрымский мостКерчьКерченский проливТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09В России ужесточат требования к прохождению мигрантами медосмотров
20:56Крымский мост открыт
20:52Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь
20:44В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
20:39Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работы
20:38Крымский мост закрыт
20:31Какая судьба ждет Зеленского
20:19Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
20:03Натиск циклона и барическая воронка: погода на выходные в Крыму
19:51Убитый в Петербурге мальчик не ходил в школу и бродяжничал – СК
19:41Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
19:29Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта в Исламабаде
19:13В село Тыловое под Севастополем провели газ
18:57Пленного аскеровца* приговорили к 17 годам
18:43Снежная буря надвигается на Кубань
18:29Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы
18:16Три поезда в Крым задерживаются в пути до 2,5 часов
18:08Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион
17:41Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли
17:29Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
Лента новостейМолния