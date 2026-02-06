Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин получил срок за поножовщину - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымчанин получил срок за поножовщину
Крымчанин получил срок за поножовщину - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымчанин получил срок за поножовщину
Житель Симферополя осужден на три года за попытку убийства своего соседа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя осужден на три года за попытку убийства своего соседа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Подсудимый нанес потерпевшему два удара кухонным ножом.В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемый заявил, что нанес удары в целях самообороны, так как потерпевший оскорбил его и ударил стулом, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что жителя Феодосии приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство незнакомца.
Крымчанин получил срок за поножовщину

Крымчанин осужден на три года за попытку убийства соседа в пьяной ссоре

22:37 06.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя осужден на три года за попытку убийства своего соседа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации надзорного ведомства, в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Подсудимый нанес потерпевшему два удара кухонным ножом.
В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемый заявил, что нанес удары в целях самообороны, так как потерпевший оскорбил его и ударил стулом, уточнили в прокуратуре.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что жителя Феодосии приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство незнакомца.
