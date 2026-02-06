https://crimea.ria.ru/20260206/krymchanin-poluchil-srok-za-ponozhovschinu-1153012177.html
Крымчанин получил срок за поножовщину
2026-02-06T22:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя осужден на три года за попытку убийства своего соседа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Подсудимый нанес потерпевшему два удара кухонным ножом.В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемый заявил, что нанес удары в целях самообороны, так как потерпевший оскорбил его и ударил стулом, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что жителя Феодосии приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство незнакомца. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановила пьяного с ножом: в Оренбурге наградят воспитательницу детсадаАрестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назадКрымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и брата
Крымчанин получил срок за поножовщину
